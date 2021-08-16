【中信投信】電子股動盪 南韓、台股雙下挫

上周市場傳出 Chromebook 筆電需求降溫，加上外資券商看淡記憶體產業前景，導致新興亞股中以電子產業為重心的台股、南韓，週線雙雙下挫 3%，也是上周外資淨流出最多的兩市場，尤其南韓遭外資提款逾 60 億美元（以下貨幣單位皆為美元），為統計自 2005 年以來的最高金額，甚至遠超過金融海嘯時期任一周的淨流出量。

相較之下，台股受傷相對輕微，僅外流約 10.5 億。今日早盤台股持續下探逾百點，失守半年線，中信綠能及電動車 ETF 經理人張士琳表示，台股目前盤面缺乏主流族群帶頭上攻，且成交量持續萎縮，顯示市場追價意願不高，觀望氣氛濃厚；大盤缺乏量能支撐下，預料短期進入震盪整理，但綜觀台股 7 月營收，基本面仍堅實，若買氣回流，長期仍有表現機會，建議投資人以具長期題材、業績展望度高的產業為宜。

張士琳強調，由於蘋果供應鏈要求 2030 年前所有供應鏈須達到「碳中和」，蘋果供應鏈直接、間接牽涉到的台廠牽連甚廣，若無法在 9 年不到的時間內達標碳中和，後果可能就是與全球最大手機品牌分手，這是整體台股「無法承受之重」，綠能興起是大勢所趨，建議投資人可就台灣在地的綠能商機及早布局。

中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏（00894）表示，短線上美半導體股能否止跌回穩，以及外資賣超是否緩減，將是近日密切關注的方向。另一方面，月底即將召開的全球央行年會，聯準會主席鮑威爾可能進一步釋出緊縮訊息，建議投資人可留意跌深的半導體族群及上半年財報優於預期之類股，持股應汰弱留強，並嚴控持股水位。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，截至 7 月底為止，越股若以市值統計，已有約 56% 個股公布第二季財報，其獲利年增率高達 8 成，並以大型股表現最為亮眼。但第四波疫情至今仍未退燒，為緩減疫情干擾，政府企業皆積極應對。

張晨瑋指出，越南政府提出「三就地政策」，也就是工廠須做到員工就地生產、就地用餐、就地住宿，且檢驗核可才允許復工，嚴格控管工廠爆發群聚感染的機率，確保生產製造流程不受疫情中斷。另一方面，越企積極實施數位轉型減緩疫情衝擊，目前市場對越企今年獲利預估修正幅度遠小於 2020 年疫情初爆發時期。

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