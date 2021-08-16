高股息基金定時定額成長翻倍 報酬率強勢超過4成

受費城半導體指數近期連 6 跌影響，台股今 (16) 日跌破半年線，法人分析，短線不免仍有震盪，建議投資人可透過定時定額方式參與市場。尤其高股息基金正夯，其中，國泰台灣高股息基金定期定額今年上半年翻倍成長，且一年報酬率已超過 4 成，表現亮眼。

台股上半年強強滾，一度叩關萬八，股民人數與開戶數亦同步創新高，截至 6 月，散戶占台股成交金額的比重飆至 73.7%，顯示投資人對台股投資興趣濃厚。

依投信投顧公會統計資料來看，上半年以來，有超過 7 成國內一般股票型基金，其績效表現更超越台灣加權指數 20.52% 的漲幅，而且台股基金定時定額扣款人數逾 27 萬人，也創下近 9 年來新高。在在顯示，在股市震盪波動度較大的投資環境下，台股主動式基金因操作彈性，更能為投資人鎖住獲利。

根據投信投顧公會基金電子交易統計，今年 1 至 6 月累計申購金額較去年同期成長 41%，顯示民眾的交易行為正在改變，線上開戶、申購讓投資變得更加便利。

而投資人最愛高股息基金，其中，據投信投顧公會統計，國泰台灣高股息基金不管是在定時定額扣款人數、筆數與金額，上半年皆翻倍成長；該基金於 2020 年 7 月成立，截至今年 7 月底，單筆投入一年績效高達 68%，若投資人以定期定額每月月底投入 5000 元，投資一年其投資報酬率也有超過 41%。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，近期電子股在財報利多激勵下，電子成交比重回升至 6 成以上，傳產約為 3 成，資金回流電子態勢明顯，加上第三季進入旺季，電子有效接棒之下，台股修正過後有望持續震盪向上。

中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏則表示，短線上，美股半導體股能否止跌回穩，以及外資賣超是否緩減，將是近日密切關注的方向。另一方面，月底即將召開的全球央行年會，聯準會主席鮑爾可能進一步釋出緊縮訊息，建議投資人可留意跌深的半導體族群及上半年財報優於預期的類股，持股應汰弱留強，並嚴控持股水位。

林耕億也表示，除持續關注高股息、基本面佳的半導體類股外，亦看好汽車供應鏈將重啟拉貨需求。基金將均衡配置於各產業，近期因台股震盪加劇可能降低持股比重，屆時將視市場狀況優先加碼高殖利率股票。

隨著台股震盪加劇，法人建議，可以定時定額布局高股息基金，參與下半年的台股利多，定時定額方式免考量進場點，遇股市震盪時還可單筆加碼買下更多單位數，等待台股反彈攻高時收割獲利。