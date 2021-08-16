多空分化愈發明顯，資管機構逆市加入看空陣營 | CFTC COT 加密貨幣持倉週報

撰文：7

擴展閱讀：一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼？有何價值？該如何解讀？



CME 比特幣期貨

8 月 14 日，CFTC 公佈了最新一期 CME 比特幣期貨週報（8 月 4 日-8 月 10 日），統計週期內比特幣再度走出單邊上漲表現，周內漲幅達 6000 美元，再度收復 40000 整數關口後持續發力走強，短期市場的反彈勢頭得以延續。在過去幾周行情止跌反彈的背景下多類賬戶的多空偏向都發生了微妙的變化，而隨着行情的進一步上漲，市場情緒會否進一步轉向樂觀，是本期週報的關鍵看點。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 6408 張反彈至 6769 張，該數值此前兩週連降的勢頭告一段落，不過雖然暫時擺脫了上週創出的近一年多低點，但是反彈幅度相對有限，並無法「匹配」幣價的亮眼表現，因此從總體的持倉數據表現上來看，市場情緒雖然已有轉好跡象但仍然相對剋制。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 232 張進一步上漲至 281 張，空頭頭寸自 74 張進一步下降至 51 張，多空雙向（已對沖）持倉自 140 張下降至 69 張，經銷商賬戶進行了連續第二週的淨多調倉，在出現止跌反彈跡象過後這類賬戶非常果斷地放棄了此前一段時間的淨空思路轉向佈局做多，而在行情衝高至 46000 的情況下繼續進行淨多調倉，顯示大型機構對於後市仍然持比較明確的看漲態度。





資管機構持倉多頭頭寸自 643 張回落至 629 張，空頭頭寸自 234 張上升至 275 張，雙向持倉保持 0 張不變。資管機構在最新統計週期內進行了與經銷商賬戶反向的淨空調倉，作爲過去兩個統計週期內倉位調整思路偏多的一類機構賬戶，在最新統計週期內的這種淨空調倉選擇值得重視。雖然這類賬戶持倉轉入淨多後並未重新大幅加碼空單，但是這種持續看漲的賬戶出現逆向倉位調整，或意味着這類賬戶預計會有明顯的回調行情出現。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1969 張上升至 1995 張，空頭頭寸自 4782 張同步上升至 5113 張，雙向持倉自 206 張下降至 188 張。槓桿基金此前的連續減持告一段落，不過在最新統計週期內的多空雙向同步增持過程中，這類賬戶對空頭頭寸的增持幅度明顯更大，因此槓桿基金在最近一段時間裏保持的偏空態度還在延續，並未因爲行情的走強就出現多空偏好上的反轉。不過正如上一期週報所述，槓桿基金這種「抄頂」的「執念」在短期內的結果並不是非常理想。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1571 張上漲至 1749 張，與此同時空頭頭寸自 169 張同步上漲至 231 張，雙向持倉自 42 張上漲至 84 張。大戶賬戶在上一統計週期內進行的淨多調倉思路並未延續，不過在最新統計週期內這類賬戶又一次進行了幅度比較可觀的多單增持，此前空轉多的態度轉變並未在短時間內出現再度反轉，目前大戶對於後市持偏多態度的信號非常明確。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1605 張上漲至 1774 張，該數值創出近 7 周新高，空頭頭寸自 761 張微降至 758 張。散戶在最新統計週期內進行了淨多調倉，一改前一統計週期內的淨空調倉狀況。由此可見，在行情出現比較明確單邊走向的情況下，散戶仍然樂意進行順勢追進操作。





CME 微型比特幣期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 14072 張上漲至 19439 張，幾乎填補了前一統計週期內的全數降幅，短期市場情緒向好的氛圍在兩類比特幣合約上都有所體現。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 69 張大漲至 346 張，該數值創出歷史新高，空頭頭寸自 84 張驟降至 0 張，多空雙向（已對沖）持倉保持 0 張不變。經銷商賬戶在最新統計週期內又一次進行了淨多調倉，且空頭頭寸被直接清零，這類賬戶在兩類比特幣合約上同步作出的明確淨多選擇，顯示大型機構對於後市的看漲態度相當堅定。





資管機構持倉多頭頭寸自 39 張微降至 36 張，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉同樣保持 0 張不變，調倉幅度不大，不做過多解讀。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 3222 張反彈至 4836 張，空頭頭寸自 11303 張同步上漲至 14503 張，雙向持倉自 1187 張上漲至 2688 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了多類頭寸同步增持，其中空頭頭寸增持數量略大，與這類賬戶在比特幣標準合約調倉中表達出的態度基本一致，同樣都是在加大資金投入的前提下側重進行空頭頭寸佈局。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 5546 張上升至 6668 張，繼續大幅刷新歷史高點水平，空頭頭寸自 527 張進一步下降至 480 張，雙向持倉自 218 張上漲至 618 張。大戶賬戶在微型比特幣合約上進行了更加清晰的淨多調倉，考慮到這類賬戶在標準合約中的調倉思路同樣偏多，因此大戶賬戶對於後市的看漲態度相當明確。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 3791 張上升至 4247 張，空頭頭寸自 753 張同步上升至 1150 張。散戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，雖然沒有像這類賬戶在標準合約中一樣進行淨多調倉，但是把這類賬戶在兩類合約中的調倉狀況加總來看的話，散戶在最新統計週期內調倉中表達出的偏多態度實際上非常明確。





目前比特幣合約市場出現了非常明顯的陣營分化，經銷商、大戶以及散戶都非常堅定地持偏多態度，而資管機構與槓桿基金都持明確的看空態度，市場多空博弈並沒有因爲行情的單邊上漲而出現緩和跡象，由此可見市場參與者對於比特幣未來走向仍然存在着非常明顯的爭議。

CME 以太坊期貨

最新統計週期內以太坊盤面表現與比特幣非常相似，周內均保持單邊上漲的姿態運行。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 3501 張上升至 3749 張，該數值創出歷史新高。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 53 張下降至 45 張，空頭頭寸自 97 張反彈至 132 張，多空雙向（已對沖）持倉自 41 張降至 0 張。經銷商賬戶連續第二週進行了淨空調倉，這種比較明顯的逆向操作比較有趣。尤其是在上一統計週期內調倉幅度不大的逆勢調倉後，在最新統計週期內延續了這一思路，在以太坊持續走高且這類賬戶對於比特幣持堅定看漲態度的情況下，這種逆市操作非常耐人尋味。





資管機構持倉多頭頭寸自 25 張上漲至 50 張，空頭頭寸自 51 張下降至 42 張，雙向持倉保持 0 張不變。資管機構在最新統計週期內進行了幅度有限的淨多調倉。

兩類規模較大的機構賬戶在以太坊合約上的選擇和比特幣合約截然相反，這種略顯奇怪的調倉思路值得在未來一段時間裏繼續觀察。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 778 張上升至 876 張，空頭頭寸自 2788 張同步上升至 3073 張，雙向持倉自 113 張上升至 145 張。槓桿基金在最新統計週期內又一次進行了多空雙向同步增持，槓桿基金對於以太坊合約的參與熱度穩步走高，這類賬戶在以太坊上的偏樂觀態度較爲明朗。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1291 張上升至 1330 張，空頭頭寸自 0 張上升至 13 張，雙向持倉自 66 張上升 75 張。大戶賬戶同樣進行了多類倉位的同步增持，其中多頭頭寸再度刷新歷史高點水平，這類賬戶對於以太坊的樂觀態度同樣繼續保持。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1134 張上升至 1237 張，空頭頭寸自 345 張下降至 314 張。散戶賬戶在最新統計週期內進行了清晰的淨多調倉，也是除資管機構以外唯一一類在以太坊上進行了明確單邊倉位調整的賬戶，散戶在以太坊價格大漲的背景下的追多態度相比於上述兩類賬戶而言更爲堅定。



