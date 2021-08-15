變種病毒、當沖新制傳言攪局 台股尋求半年線支撐

台股在法人散戶同步縮手下量縮走跌，法人認為，隨著變種病毒擴散、美國計劃縮減購債規模，台股失守萬七跌破季線後，下周將進行尋求半年線支撐。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，當沖警示股新政將上路、當沖稅率減半是否延續仍未定案，本週日均量大幅下滑至 3605 億元，與歷史天量 7828.25 億元相比幾近腰斬，其中電子類股成交比重再度下滑至 45% 左右水準，而航運股則小幅回溫至 3 成以上。

葉獻文進一步指出，國際疫情再度惡化，聯準會將在 8、9 月討論縮表計劃，隨內外不確定因素增加，不論法人、中實戶退場觀望，都是導致台股投資氣氛轉趨保守、買盤縮手的理由。

葉獻文表示，由於指數無法站回月線之上，下週將尋求半年線支撐，若指數能維持在半年線之上且未跌破 7 月 28 日盤中低點，避免停損賣壓出籠，預期下週台股企業財報公布結束之後，台股多頭動能有望受惠現金股利發放而回流，進而帶動整體成交量能回升。

富蘭克林華美投信表示，目前台股盤勢較佳狀況是橫向盤整，由於長短料供應不足影響，電子下游廠商訂單出貨恐延遲，影響市場投資信心，要大廠商才拿得到原物料或零組件，加上中國變種病毒 Delta 疫情的疑慮，製造業受疫情影響延誤，恐越來越嚴重，值得再進一步審慎觀察。

富蘭克林華美投信指出，盤面缺乏信心，又缺乏主流類股帶動，表面上經濟景氣仍佳，但仍有通膨壓力，推測指數可能再繼續修正整理，回測半年線位置，建議操作上應轉向較偏保守看待。

安聯投信台股團隊表示，受國際疫情蔓延與當沖新制傳言干擾，加上盤面缺乏主流撐盤、市場追價意願有限，導致指數震盪劇烈。

安聯投信台股團隊表示，第二季以來陸續漲幅較大的非電或是電子族群，近期也受到評價面，或是基本面等財報和展望仍佳、但市場部分資金認為利多大多已經反映，以及獲利調節等考量，也讓這些族群近期面臨回檔整理的壓力。