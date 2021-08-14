〈能源盤後〉delta病毒引發需求擔憂 原油下跌 但WTI本週仍小漲

週五 (13 日) 交易，原油期貨價格收低，係因投資者擔憂 delta 變種新冠病毒的傳播恐削弱原油需求，但 WTI 原油本週仍守住小幅漲幅。

價格期貨集團資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「短期內，原油市場重新回到上升趨勢，但它有點像無人區，可能需要幾天的時間才能蓄積能力進行另一輪上漲。」

「如果市場對新冠疫情的擔憂緩解一些，那麼全球石油庫存下降的報告應可以引發另一輪反彈。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 65 美分或 0.9%，收每桶 68.44 美元，本週仍小升 0.2%。

在紐約商品交易所結算後約半小時，週五下午的黃金電子交易價格繼續下跌至 67.95 美元左右。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 72 美分或 1%，收每桶 70.59 美元，本週小跌 0.2%。



原油週四走跌，係因國際能源署 (IEA) 在月報中調降了 2021 年的石油需求成長，但調升對 2022 年的預期。OPEC 最新月報維持需求前景不變，但上調了非 OPEC 的供應量預期。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告中表示，IEA 和 OPEC 月報結果都「預計明年石油市場將嚴重供過於求。」

「IEA 和 OPEC 對明年的預期表明一件事：如果 OPEC + 不想承受供過於求和庫存增加的風險，明年就沒有任何空間進一步增加石油產量。」

他指出，IEA 顯示，6 月份工業化國家的石油庫存比疫情爆發前的 5 年平均水準還低了 6600 萬桶。「由於石油市場在今年剩餘時間裡幾乎處於平衡狀態，去化庫存的過程可能或多或少已經完成，庫存應該已經見底。」Fritsch 說。

但週五數據顯示，美國產量即將上升。貝克休斯週五公布，本週美國活躍的石油鑽井平台數量增加了 10 個，達到 397 個，為 4 月 1 日公布當週增加 13 個以降，最大單週增加數量。

此外，針對週三白宮表示將施壓 OPEC + 以提高產量，確保穩定的能源供應的消息，ASYMmetric ETFs 執行長 Darren Schuringa 認為這表明石油需求充滿活力，「這與目前關於石油需求放緩的說法相反。」

其他能源商品交易

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6% ，收近每加侖 2.26 美元，本週上升近 0.3%。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌約 1.2%，收每加侖 2.08 美元，本週下跌約 0.3%。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.8%，收近每百萬 Btu 3.86 美元，本週下跌 6.7%。

天然氣本月稍早登上 2018 年 12 月以來最高價位，部分係因北美天氣比往常更熱，以及全球需求強勁。

RBC 資本市場分析師 Christopher Louney 報告表示，天氣現在趨向於接近正常水平，有助於將天然氣價格拉回到每百萬 Btu 4 美元以下，但「供需平衡仍緊繃，需求很高，依舊缺乏生產反應，全球對天然氣的需求仍令人印象深刻。」

據美國國家颶風中心稱，大西洋熱帶低氣壓 Fred 預計將於週六晚和週日在佛羅里達半島西海岸附近移動。

施耐德電氣全球大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「暴風雨可能會引起一些海上生產暫時關閉，導致供應減少幾日。需求方面，暴風雨也可能讓溫度下降，減少冷氣發電需求。」