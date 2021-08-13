【Wen姐筆記】割完韭菜法人歸隊？拚止跌得先收復17300

台股經過連日的「割韭菜」，市場氛圍趨於觀望，昨日加權指數不僅震盪幅度壓縮，成交量能更創下本波段新低，僅達 3225 億元，加權指數收盤則是力守 17200 點，以 17219.94 點作收。台股短線要拚止跌，說難不難，只要今日別再破低，或能站上 5 日均線，就達成止跌要件。因此 17300 點城池收復，成為止跌的必要條件。多空強弱關鍵還是先觀察 17222 點。關鍵點位為 17123、17253 與 17311 點。

多方連續 2 天努力守護 17200 點，就不宜再被摜破。下方 17153 點如棄守，進入 17000 點保衛戰。17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點。但多方要拚止跌，除了消極的防守，最好還有積極的反攻，17253 至 17300 點城池間，多方得加把勁

17300 點兩端哨站為 17282 與 17311 點，如能收復，對下周的行情較為有利。17333、17366 至 17400 點城池間，成為空方布雷區，多方要執行掃雷任務，快攻是個方法，17400 點兩端哨站為 17388 與 17422 點，站穩後才能有機會再次挑戰月線!

17153 點如棄守，對多方相當不利，須提防空軍來襲，而且先前拉出的定海神針，效力也將大打折。如回測下方 17100 點城池，兩端哨站為為 17123 與 17077 點。而 17053 點為空方的 17000 關卡射門區，須提防空方射門 17000 點，兩端哨站為 16988 與 17023 點。

多空趨於觀望是機會，此時多空雙方誰先發動，就掌握下一段行情先機! 想要止跌反彈，那就得增量站回 5 日均線，但是如增量南下，那再次進行 17000 點保衛戰，恐難避免! 關鍵時刻，又碰上周五俗稱的「空軍日」，多方要拚止跌得多加把勁了! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)