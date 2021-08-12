境外資金匯回專法落日倒數 申請匯回金額突破3300億元

《境外資金匯回專法》落日倒數，近期資金匯回金額也持續攀升，根據財政部統計，截至 11 日止共引導 1528 件申請匯回，金額規模達 3315 億元，其中實際匯回金額已達 2661 億元。

為期兩年的《境外資金匯回專法》即將在 14 日落日，隨著境外資金匯回專法即將落日，近日申請金額明顯增加，統計至 11 日，共吸引 1528 件排隊申請，申請金額規模已突破 3300 億元、共 3315 億元。

根據財政部統計，其中已有 1270 件獲准並實際匯回，匯回的金額規模共 2661 億元，根據經濟部統計，截至 7 月 14 日，已經帶動 913 億元資金從事實質投資，為國內經濟引入活水，振興經濟。

財政部表示，《境外資金匯回專法》施行期間僅 2 年，按照時程原本應該在 8 月 14 日落日，但因 14 日適逢周六假日，因此將順延至 8 月 16 日，換言之，有意申請匯回者最遲必須在 16 日提出申請。

財政部表示，提出申請後並獲核准者，從核准之日起算 1 個月內將境外資金匯回存入外匯存款專戶者，有需求者得申請展延 1 個月，意即最慢必須在核准後 2 個月內將資金匯回存入外匯存款專戶者。

根據專法規定，第二年申請匯回者，由受理銀行按 10% 稅率扣取稅款，完成實質投資者，稅率可申請減半為 5%，較一般所得稅制適用稅率 20% 優惠。