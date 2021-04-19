境外資金匯回專法8月中旬落日 留意海外資產稅務

距離《境外資金匯回專法》落日剩下不到 4 個月，會計師指出，專法落日後必須留意最快可能在 2022 年上路的 CFC 上路造成的衝擊，屆時國稅局將對利用海外公司來遞延海外所得課稅的台灣個人跟公司，提前於該筆所得發生時，對該台灣個人或公司課稅，建議有類似架構者必須做好準備。

資誠聯合會計師事務所家族企業暨財富傳承服務會計師洪連盛指出，過去「資產停泊海外就可以解決台灣稅務議題」的思維，在國際反避稅措施陸續施行後必須改觀。

洪連盛表示，選擇將資產保留在海外的台商，應積極處理後續海外資產衍生的反避稅措施 (如受控外國公司 CFC)，提前考量最快可能 2022 年上路的 CFC 所帶來的重大衝擊。

洪連盛說，CFC 實施後，國稅局將對利用海外公司來遞延海外所得課稅的台灣個人跟公司，提前於該筆所得發生時，對該台灣個人或公司課稅，建議有類似架構者必須做好準備。

資誠稅務諮詢顧問公司董事鄭策允補充，企業與個人除了必須面對反避稅措施外，也應積極因應海外資產的傳承議題，尤其海外資產在傳承的過程中，要面對的議題與複雜度更甚於國內資產，例如民法應繼分與特留分、夫妻剩餘財產差額分配請求權等議題。

洪連盛表示，全球疫情雖似已趨緩，但區域政治與經貿戰火卻持續升溫，加上全球反避稅措施，對高資產人士與台商的海外營運布局及資產配置勢必造成衝擊，建議有相關議題的人把握時間，綜合評估未來資金運用、稅負及傳承議題，即早進行管理，以因應變局。