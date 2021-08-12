台股跌幅收斂守住17200點 三大法人買超42.13億元

台股今 (12) 日依舊缺乏主流股帶動，一路在季線下方徘徊，電子股人氣低迷，僅鋼鐵族群表現強勢，不過，尾盤航運股回神大漲，帶動指數跌點收斂，小跌 7. 點，收 17219 點，外資連 2 買，三大法人合計買超 42.13 億元。

加權指數今天成交值縮至 3190 億元，為今年 4 月以來單日最低量，觀察法人籌碼變動，外資今天加碼買超 45.2 億元；投信同步買超 8.03 億元；自營商則賣超 11.13 億元，三大法人合計買超 42.13 億元。

權王台積電今天一路在盤下震盪，終場下挫 0.6%，收在 586 元；台達電、大立光、日月光投控、和碩、聯發科等電子股均表現疲軟。台塑四寶及主要金融權值股，也都表現平平。

中國疫情升溫，寧波舟山港繼鹽田港後，成為第二個因疫情關閉的港口。航運股早盤激烈攻防，午盤後漲勢擴大，陽明出關第一天勁揚近 7%，收 133.5 元，長榮、萬海分別上漲近 4%、6%，此外，中櫃、裕民、台驊投控、四維航、建新國際等漲勢都不俗。整體運輸類股終場大漲逾 4%，成交比重高達 35%。

美國通過 1 兆美元的基礎建設方案，鋼鐵族群今天仍表現強勢，中鋼 7 月營收報喜，創單月歷史新高，激勵股價漲逾 2%，收 38 元，志聯、威致、海光等亮燈漲停，春源、中鴻、燁輝、盛餘、千興等多檔漲勢也相當凌厲，為盤面最強勢族群。