鋼鐵軍團撐盤 台股量縮缺主流股跌7點收17219點

美股周三漲跌互見，道瓊、標普再創歷史新高，台股今 (12) 日依舊缺乏主流股帶動，在季線下方徘徊，儘管鋼鐵軍團表現強勢，但多方追價力道保守，指數一度跌至 17139 點，日 K 連 6 黑，尾盤航運股回神，指數跌點收斂至 7.24 點，收在 17219.94 點，成交值仍低迷，僅 3190.68 億元。

台積電今天一路在盤下震盪，終場下挫 0.6%，收在 586 元；台達電、大立光、日月光投控、和碩、聯發科等電子股，均表現疲軟。台塑四寶及主要金融權值股，今天也都表現平平。

中鋼 7 月營收報喜，達 418.83 億元，月增 7.88%、年增 69.64%，創單月新高，激勵今天股價漲逾 2%，收 38 元，並領軍鋼鐵股走揚，志聯、威致、海光等亮燈漲停，春源、中鴻、燁輝、盛餘、千興等多檔漲勢也相當凌厲，為盤面最強勢族群。

航運股近來「跌跌不休」，今天早盤走勢震盪，多空激烈攻防，然而，午盤過後漲勢逐漸拉大，陽明出關第一天勁揚近 7%，收 133.5 元，長榮、萬海分別上漲近 4%、6%，此外，中櫃、裕民、台驊投控、四維航、慧洋 - KY、建新國際等，漲勢都相當凌厲。整體運輸類股終場大漲逾 4%，成交比重高達 35%。

記憶體族群因現貨需求弱、合約庫存升高，PC DRAM 第四季合約價恐轉跌，引發市場擔憂，今日股價走軟，華邦電一度重挫近半根停板，終場跌 3.7%，旺宏、南亞科下挫逾 1%，威剛、創見、品安、晶豪科、群聯也都震盪走跌。

值得關注的是，外資看好祥碩第三季營收將季增 30-35%，挑戰歷史第三高，目標價最高喊至 2300 元，今天股價勁揚逾 7%，直逼 2000 元關卡。