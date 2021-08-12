美國制裁榮耀將再掀晶片掃貨潮

文．高適

在美國七月亮眼的非農就業數據公布後，市場已開始擔憂聯準會最快於九月宣布縮減購債規模，全球股市受此影響陸續出現漲多拉回的走勢。但就今年來的債券市場的資金流向觀察，資金並不認為聯準會的貨幣寬鬆政策會那麼快轉向，突顯股債市的投資人存有認知落差。由於後者多為掌握優勢資訊的政府及法人，誤判機率將低於前者，聯準會緊縮政策最終雷聲大雨點小的可能性不小。

債市資金押 Fed 貨幣政策不變

根據追蹤共同資金流向單位 EPFR 統計，今年第一季股票市場獲得三六二三億美元資金淨流入，第二季淨流入金額降至二○六六億美元，資金流向似乎有受到聯準會縮減購債規模預期的影響。反觀債券市場第一季獲得一三○六億美元資金淨流入，第二季淨流入金額再增至一五九○億美元，顯示流向債市的資金預期價格將持續上漲 (公債殖利率降低)，尚未擔心聯準會寬鬆貨幣政策轉為緊縮。

相較市場的種種預測，資金流向或許是投資人更好的參考依據。因此，在美國公債價格漲勢 (公債殖利率跌勢) 確定反轉前，操作上可以淡化貨幣政策轉向的干擾。若從市場面來看，美國是資金流入最多的國家，上半年達三二○四億美元，台灣則是淨流出一三九億美元，表示資金仍是世界經濟重心的美國市場，美股股債市表現自然就會是重要參考指標。

科技股成長股將是下半年主流

在原物料報價狂飆及景氣復甦預期的背景下，今年上半年資金大舉擁入價值型股票，去年領漲資金追捧的成長型 (科技股) 股票則遭到反手砍出，直到 Delta 變種病毒在全球掀起新一波疫情，市場對景氣前景產生疑慮，資金才又出現轉向。根據貝萊德預估，價值型 ETF 在今年第一季及第二季分別獲得五十億美元及四十一億美元的淨流入，但在第三季截至八月初已轉為七億美元的淨流出。

由於上半年流入價值型股票的資金規模，已遠超越去年全年流入成長型股票的規模，資金流向反轉所帶給價值型股票的修正壓力，不容小覷。可預期與景氣復甦關聯度較低的成長型股票，才會是下半年帶領美股攻高的資金主流。

美股的科技成長股是以巨頭 FAANGM 為指標，台股的科技成長股則是以半導體為指標，尤其產業展望優於預期的成熟製程，更是市場資金聚焦所在，成熟製程晶圓代工廠世界先進 (5347) 及聯電 (2303) 股價已雙雙創下歷史新高。

制裁榮耀 成熟製程缺貨更嚴重

近日十四位美國共和黨議員要求美國商務部將榮耀納入與華為相同的出口限制清單的事件，可能會讓原已供需吃緊的成熟製程，更為吃緊，產業鏈漲價時間將延續更長。回顧二○一九年五月華為被制裁後，華為避免產品生產斷鏈積極囤貨，四處掃貨各式電子元件，不僅帶動台韓半導體廠業績大好，甚至成為貢獻台灣出口成長的重要功臣。

由於華為掃貨時間緊迫，即便囤貨一年以上的元件仍不夠用，最終導致無法生產 5G 產品，此次榮耀一定會記取教訓，在美國真正出手前就預防性囤貨，且還會囤貨二年、三年以上的各式元件，讓制裁令衍生的掃貨效應發生的更早，需求量也會更大，在短期晶圓代工產能無法立即增加下，供需缺口只會更大，被鎖定掃貨的元件報價將易漲難跌。

※全文未完，完整內容請見《理財周刊》1094 期，2021.08.13 出刊

來源：《理財周刊》1094 期

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