浩鑫全年可望維持獲利 醫療氣墊床訂單能見度已達年底

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 受惠產品組合優化、科技醫療布局發酵，今年營運穩健，第二季雖然仍受零組件吃緊影響，但營運較去年同期改善，順利轉虧為盈，下半年隨著應用電腦出貨回溫，加上醫療氣墊床穩定貢獻，全年可望維持獲利。

浩鑫近年拓展科技醫療事業，由子公司暄達醫學開發的醫療氣墊床打入歐美市場，浩鑫表示，目前醫療訂單需求穩健，訂單能見度已看到第四季，將持續配合美國、歐盟醫材法規更新認證，預期也有助未來營運動能再增溫。

本業方面，浩鑫指出，受惠歐美逐步解封，客戶訂單動能復甦，包含應用電腦 XPC、工業電腦等產品出貨動能回溫，國內方面，零接觸智慧防疫機 (Kiosk) 也在疫情帶動下，客戶追單強勁，都有助下半年本業營運持續轉佳。

浩鑫第二季營收達 4.38 億元，季增 11.28%、年增 9.57%，毛利率 40.09%，季減 0.9 個百分點、年增 3.25 個百分點，營益率 3.48%，季增 2.01 個百分點、年增 2.46 個百分點，稅後純益約 246 萬元，季增 40.22%、年減阿 %，每股純益持平上季約 0.01 元。

累計浩鑫上半年營收 8.32 億元，年減 5.9%，毛利率 40.52%，年增 3.78 個百分點，營益率 2.53%，由去年同期虧轉盈，稅後純益 421.6 萬元，同樣由去年轉盈，每股純益 0.01 元。

浩鑫 7 月營收則達 1.54 億元，月增 0.8%、年增 21.2%，為今年單月新高，累計今年前 7 個月營收達 9.86 億元、年減 2.5%。