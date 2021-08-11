台股力守17200點 外資終止連3賣 三大法人土洋對作買超33.5億元

台股今 (11) 日震盪走跌，摜破季線，午盤後一度重摔逾 230 點，IC 設計、記憶體等電子股為殺盤重心，航運、鋼鐵股也無力撐盤，但台積電尾盤再度急拉，帶動指數跌幅收斂，下跌 96 點，收在 17227 點，不過，外資終止連 3 賣，三大法人土洋對作，合計買超 33.5 億元。

台股今天成交值仍不到 4000 億元。觀察法人籌碼變動情形，外資終止連續 3 個交易日賣超，今天轉為買超 64.08 億元；投信則反手賣超 3.93 億元；自營商與投信同調，賣超 26.7 億元，三大法人合計買超 33.5 億元。

台積電、聯發科 6 月業績攻頂後，7 月營收均月減逾 1 成，引發投資人憂心，台積電今天一度跌至 585 元，終場跌幅縮小，以 590 元作收，聯發科則下跌逾 1%，回測 900 元大關，包括大立光、世界、環球晶、大聯大、廣達、友達等電子股，均遭到調節。

IC 設計股慘遭空方狙擊，儘管驅動晶片廠敦泰 7 月營收創歷史新高，但股價利多不漲，今天再重挫近半根停板，面臨季線保衛戰；MCU 廠松翰、凌通除息行情失靈，午盤跌勢擴大，陷入貼息窘境；此外，瑞昱、義隆、新唐、系微、鈺創等，跌勢都相當重。

記憶體 IC 設計廠晶豪科一度落入跌停，終場跌 7.5%，收 160 元，南亞科、華邦電、威剛、十銓重挫逾半根停板，旺宏、群聯、創見也都震盪走弱，賣壓沉重。