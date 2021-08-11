WFH超過六成民眾運動量不足 小心疫後「胖」若兩人！

隨著疫情警戒降至二級，歷經長時間居家辦公不少人已重返職場，富邦人壽進行「防疫生活大調查」有四大發現，其中，超過六成民眾運動量不足，為了不在疫後「胖」若兩人，富邦人壽建議，應養成健康管理的好習慣。

LINE 主題帳號「富邦人壽 健康邦」長期鼓勵民眾透過趣味且簡單入門的方式，敦促自己養成健康管理的好習慣，讓運動與生活連結度更高；為了解疫情對國人生活的影響，於防疫期間針對工作、運動、生活三大面向，進行「防疫生活大調查」發現四大結果：

發現一：戳破居家辦公粉紅泡泡 原來是這兩因素影響民眾接受度

全新居家辦公（Work from Home, WFH）的工作型態，讓人既期待又怕受傷害，調查顯示，由於工作與生活兩者界線變得模糊，高達 52.8% 民眾認為自己無法長時間處於 WFH 狀態、只有 24% 超愛 WFH，另也有 23.2% 的人沒體驗居家辦公；進一步分析發現，「年齡」與「有無子女」兩大因素，直接影響民眾 WFH 意願。

從年齡來看，隨著年紀差異，不同世代所認知的辦公文化也有所不同，年紀愈大的民眾，認為要進到辦公室工作才能更加專注，其中，無法接受 WFH 的民眾中有高達六成比例是 40 歲以上的民眾；而大部分年輕人較偏好自由且開放的辦公環境，且認為有助於激盪更多的創意、加速工作效率，對於 WFH 有較佳的接受度。

另一方面，疫情不僅影響工作型態，也影響學生的學習模式，當學生無法進入校園，改採遠距教學，「在家」這件事對於家長來說，就不再單純，有近七成 (69.2%) 的家長認為工作型態的改變讓他們面臨蠟燭多頭燒的挑戰。

發現二：疫情期間逾六成民眾運動量不足 僅一成五持續遵照「333 運動原則」

長時間宅在家，如何消磨時間也是重要課題，調查顯示，防疫期間每兩人就有一人瘋狂追劇 (54.2%)，其次則有逾二成 (20.8%) 愛逛網購。另外，宅家養成沙發馬鈴薯 (couch potato)，就連原有的規律運動習慣，也受限於場地、器材等被迫停止，有超過六成 (65.9%) 民眾運動量明顯不足，其中更有 17% 的人完全不運動，只有約一成五 (14.8%) 民眾還能持續遵照「333 運動原則」。

為了不在疫後「胖」若兩人，富邦人壽建議，民眾可以在遵守中央疫情指揮中心相關防疫指引的前提下，逐步找回以往的規律運動習慣，可以從開放空間的運動開始進行，像是戶外健走或跑步，並依循「333 運動原則」，即每次至少運動 30 分鐘、每週至少 3 次、每次運動後的心跳速率需達到每分鐘 130 次以上，重新把健康與習慣找回來。

發現三：跨世代生活技能各自滿點 宅出不少廚藝家、園藝家

此次調查還發現不同世代在疫情期間生活能力養成大不同，20 世代廚藝精進，疫情之下竟是年輕族群最愛開火下廚；而 30 世代最愛「拈花惹草」，養成了園藝綠手指；40 世代是所有年齡層中最無為而治，在家防疫宅好宅滿；50 世代受疫情影響，重視衛教、養成醫師級的自我健康管理能力。儘管疫情讓人緊張，不過不同世代的民眾，也積極以正向力量迎戰。

發現四：疫後最想來趟旅行、親友聚餐見面聊個夠

台灣疫情逐步解封中，在悶了兩、三個月之後，大家最想做的一件事，近六成 (57.5%) 首選是來趟旅行，其次是揪團親朋好友聚餐 (31.9%)，重享親友實體相聚的熱絡感。

除了身體健康外，長時間悶在家裡，再加上新冠肺炎疫情所籠罩的高壓緊張感，以及海量資訊轟炸，富邦人壽提醒，民眾必須留意心靈健康的重要性，LINE 主題帳號「富邦人壽 健康邦」將於八月中旬推出〈邦友聊心室〉互動活動，民眾只要於 LINE 上搜尋「富邦人壽 健康邦」加入好友後，透過簡易題目，就能快速測出焦慮程度，並提供實用抒壓訊息，陪伴民眾身心靈健康管理。