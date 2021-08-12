存股不需要緊抱0050、0056 這檔台股基金也很優

台股頻創新高，不少公司股價因而水漲船高，也因此，標榜資本利得分紅的台股基金，配息率也很驚人！復華投信發行的台灣好收益基金 8 月 11 日首次分紅，配息率近 9%，若投資人於年初發行淨值 10 元就買進，配息率更超過 10%，遠優於許多債券型基金，也勝過不少高股息基金及 ETF。

近年來國內掀起一股存股風潮，高股息基金、ETF 等高息產品成為國人青睞的標的。不過，高股息商品有可能賺了股息，但報酬率卻不如大盤，以 0050、0056 兩檔 ETF 為例，雖然 0050 配息率不如 0056，但過去 10 年，0050 長期投資報酬率卻勝過 0056，約 6% 左右。更何況有些訴求高股 (債) 息的基金產品會用本金配給投資人，以維持高配息率，因此，不僅賺不到價差，還有可能賠了本金。

台股以多頭市場為主，只有賺股息，沒有吃到股價上漲這塊大餅，相信不少人會感到扼腕。根據彭博資訊統計，台股過去 15 年僅 4 年下跌，尤其自去年 3 月低點至今，台灣加權指數飆漲，許多成長型、周期循環股票更是漲了數倍，甚至數 10 倍，遇到如此大多頭行情，若只有侷限賺股息，沒有參與到更多績優好股的股價上漲空間，著實可惜。

也因此，為了讓投資人能夠領到真實的獲利分紅，還能賺到價差，有別於其他標榜高殖利率的高股息基金，復華投信今年 1 月發行以資本利得為分紅來源的台灣好收益基金，一上市便受到許多投資人青睞，成為規模第二大台股配息基金，並於 8 月 11 日首次分紅，每單位可以分配 1.095 元，本期配息率約 8.77%，年化配息率則高達 17.53%，遠優於目前其他台股配息基金，而且 1/4 成立至七月底，投資報酬率也有近 22%，績效表現相當亮眼。

台股配息基金表現

配息計算: 本期配息率 =(每單位分配金額 ÷ 除息日前一日之淨值)x100%。年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100％」，年化配息率為估算值。資料日期: 截至 2021/6/30、資料來源: Sitca

分析這檔基金能夠分紅及報酬兩頭賺的原因，復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出，主要在於兩大操作要訣，一是重視風險溢酬：雖然講求超額報酬，但以穩定獲利為目標，故研究團隊投資任何標的之前，會審慎評估其風險溢酬，找到各公司未來獲利成長可能性及合理股價，而不會一味追逐基金績效排名，而承擔過高的資金抱團風險，才能持續累積淨值。

二是重視守住獲利：講求停利、落袋為安，每半年結算一次，若有獲利，就會將資本利得分配給投資人，也因為此機制，將使得經理人更重視個股評價位置及適時逢高獲利了結，才能夠將賺到的價差，一半拿出來分紅，另外一半再投入市場，以錢再滾錢，賺長期再投資的錢。

更重要的是，該檔基金強調不會蝕本，也就是說，分紅配息不會配到本金，有賺錢才分紅，不賺錢就不分紅，讓配息後，基金淨值仍維持在 10 元以上，以確保長期配息不蝕本金。以此次首度配息來說，該檔基金今年 8 月 5 日除息後，淨值仍有 11.5 元，投資人可說是賺了分紅，又賺到價差。另外，由於分紅來源為資本利得，並非是股息，因此領息得以免稅，也是該檔基金受到存股族、退休族喜愛的原因，建議投資人可以趁台股修正，分批佈局長線配息本錢。

