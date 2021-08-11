〈貴金屬盤後〉前一日反應過激 黃金自低谷反彈 3連跌止步

週二 (10 日) 交易，黃金期貨價格 4 個交易日來首次收高，自前一日觸及的低谷反彈小漲。

前一日亞洲早盤交易時段盤中暴跌逾 5% 後，週一金價觸及 3 月以來的最低收盤價。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 5.20 美元或 0.3%，收每盎司 1731.70 美元，為 4 個交易日來首次收高。

週一下跌 2.1%，觸及 3 月 31 日以來最低收盤價 。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 認為，黃金在經歷本週開端的動盪後，已經穩定下來。

「可能限制下行的一點是，市場已經高度反映美聯準會 (Fed) 縮減資產購買計畫這個預期，所以若 Fed 官員持續發表鷹派評論，其影響也會慢慢減弱。」Erlam 說。

在美國上週五公布最新非農就業報告後，黃金就處於壓力之下，因該報告數據優於預期，再次引發 Fed 削減其每月購債 1200 億美元規模並最終邁向升息的風險 (目前基準利率介於 0% 和 0.25%)。

然而，匯豐銀行首席貴金屬分析師 James Steel 表示，由於亞洲交易量清淡，加上日本和新加坡因假期休市，週一黃金的拋售可能有點過度，且隨著時間推移，跌幅也逐漸收斂。

「這點對黃金多頭來說，相當鼓舞人心。」他寫道。

James Steel 認為，最近 ETF 和其他機構買家對黃金的需求下降，但珠寶店以及鑄造金條與金幣的實體黃金需求可望取而代之。「珠寶，金條和金幣需求尤其可望填補機構法人留下的缺口。亞洲和歐洲以及美洲都浮現這類買盤，以回應拋售。」

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