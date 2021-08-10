三大法人賣超91億元 提款面板雙虎 布局金融股

台股今 (10) 日下跌逾百點回測季線，三大法人僅投信小幅買超，外資與自營商同步賣超，其中面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 皆遭外資賣超調節，金融股則逆勢獲法人青睞買超。

三大法人中，外資賣超 64.15 億元、自營商賣超 31.38 億元，投信小幅買超 4.2 億元，合計三大法人共賣超 91.33 億元。

外資買超標的鎖定金融股，開發金 (2883-TW) 獲買超 2.4 萬餘張，元大金 (2885-TW)、中信金 (2891-TW) 也獲外資布局 1 萬餘張，玉山金 (2884-TW) 與台企銀 (2834-TW) 也是獲外資青睞買超 9 千多張。

外資賣超標的鎖定電子、航運股，鴻海 (2317-TW) 遭調節 2.3 萬餘張居冠，長榮 (2603-TW) 遭調節 1.8 萬餘張，面板雙虎群創與友達分別遭賣超 1.7 萬餘張、1.6 萬餘張，華航 (2610-TW) 也遭賣超 1.5 萬餘張。

自營商買超除了鎖定富邦越南、國泰智能電動車、元大台灣 50 反 1 等 ETF 布局外，永豐金 (2890-TW) 與兆豐金 (2886-TW) 也獲自營商青睞，分別獲買超 5820 張、3636 張。

自營商賣超標的中元大高股息遭調節 2.6 萬餘張居冠，國泰永續高股息也遭調節近 1.6 萬張，期街口布蘭特正 2 遭賣超 1.2 萬餘張，聯電 (2303-TW) 遭調節 4501 張，面板雙虎群創與友達分別遭調節 4056 張、1757 張。

投信買超鎖定傳產金融布局，中鋼 (2002-TW) 買超 3351 張、永豐金與兆豐金分別獲買超 1896 張、1616 張，大聯大 (3702-TW) 獲買超 1543 張，台泥 (1101-TW) 也獲買超 1317 張。

投信賣超標的鎖定面板，友達遭調節 2431 張、群創遭調節 1999 張，彩晶 (6116-TW) 遭賣超 2000 張，佳凌 (4976-TW) 與敦泰 (3545-TW) 也分別遭調節 2414 張、1745 張。



