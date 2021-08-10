DIZO Grover礫石車靚裝亮相

DIZO 自行車與經銷商舉辦的首場一騎一會活動，許多車友都發現會場多了一台亮眼的車型與塗裝，才得知 DIZO 早已悄悄計畫新車 Grover 的體驗會，給了參與的車友們優先試乘的驚喜，這台 DIZOGrover 是一款國外最流行的全地形 Gravel Bike 礫石公路車。

如果車友是喜歡在公路、森林和碎石路上尋找冒險的騎乘路況，DIZO 新型的油壓碟煞公路馳騁全地形車 Grover 是一台非常理想的自行車，結合機能及操駕樂趣為一體，可以在不同的路況下騎行，無論是喜歡多日行的環島旅遊或是穿梭林道的刺激路線，Grover 都可讓你輕鬆應對多樣的挑戰。

DIZO Grover 是由 T800 碳纖

維製成的輕型車架，首先推出精緻亮面漆身的「森林綠」與「大漠棕」的塗裝設計，整車散發出 Gravel Bike 與生俱來挑戰大自然環境的硬派血統，車架輪胎間隙容量最高可達 700C×45 和 650B×50 的寬度，適合挑戰不同路況，成車標配搭載固特異 36 胎寬提供了相當舒適的騎乘感，內走線的設計讓車身看來更簡潔俐落，車身前後皆可安裝行李貨架、土除以及提供三個水壺的固定點，因此 DIZO Grover 也可以說是公路越野車及公路車的合體，整體的設計皆讓車手安心開啟冒險旅程。

DIZO Grover 車架組訂價在 48,000 元，訂購即搭贈碳纖維座管，車架尺寸從最小 XXS 470 至最大 XL 580 等 6 種規格。

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▲Grover 森林綠款式，馳乘暢玩林道間。

▲Grover 大漠棕款式，縱橫泥濘碎石路。

來源：《單車誌》

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