StagesBike你的室內訓練神器

近年來，自行車訓練台的演進，都在講求智慧化、虛擬實境，在室內以螢幕、軟體，提供一個如同戶外空間的騎乘情境，當然腳下踩的，也要如同一輛真實的自行車才行。於是有了 StagesBike 這樣的模擬自行車，它同時兼容了飛輪與單車的優點，造型接近飛輪不佔空間，踩踏起來非常安靜，路感更真實，且擁有更大的可調範圍與刻度顯示，來精確複製愛車的幾何，讓它踩起來就跟自己的愛車沒兩樣！

室內訓練更安全有效率

你有沒有感覺到，夜騎的人少了，而且許多車友好像都不常出門騎車，但賽事一到，卻個個突飛猛進，讓人無法理解？由於夜騎危險，白天出門騎車，往往太熱、空氣又差，所以很多車友都不愛出門騎車了，現在真正勤於訓練的車友們，大多都關起門來練，在家裡踩訓練台，隨時都能踩，而且比出門騎車更有效率。早期車友都是在室內騎飛輪，但飛輪踩起來的路感，以及車架幾何、騎乘姿勢，都跟公路車完全不同，頂多就是當有氧騎練心肺。後來訓練台興起，但車友必須犧牲一輛車掛在訓練台上，而且「車＋訓練台」體積又大，放在客廳實在很佔位置。

▲StagesBike 這樣的模擬自行車，它同時兼容了飛輪與單車的優點。

一台車就能讓全家人一起騎

於是開始流行起像 StagesBike 這樣的智慧訓練車，一台車就能讓全家人一起騎！StagesBike 的核心是一個平穩且非常安靜的電控裝置，可提供最高 2,000 瓦非常逼真的道路感覺；採用超大慣性輪，使踩踏時的爬坡、加速、滑行感覺更加明顯，路感更真實。而且操控的把手就採用標準公路彎把，此外也可以依自己的習慣，來更換成三鐵用的休息把及座墊。

除了車子與人身的接觸點充份模擬實車，當然車子的幾何，也要跟自己的愛車相同，才能更接近實車騎乘的感受！因此 StagesBike 可以調整座墊高、座墊前後位置、車把手位置與曲柄長，而且每個可調整的位置都有雷刻最小到 1mm 的刻度，曲柄也提供從 165mm 到 175mm 的選擇，讓使用者能任意調整 StagesBike 來精確複製愛車，使訓練是 0 誤差，也因此能讓同一台 StagesBike，給全家人、全隊的人都可以一起訓練使用。

自定義你的愛車

更厲害的，是透過 app，還可以將變速系統依照自己的使用習慣來設定，並可以在登山車、公路車、各品牌傳動系統之間進行選擇，以模擬各種自行車。例如選一台自己的愛車，就依其配置，將 StagesBike 的變速系統，設定為 Shimano 系統，50-34T/11-32T/11 速，如此操作起來，就能跟自己上路騎乘的愛車一模一樣。

值得一提的是，Stages 本身就是功率計的知名品牌，而 StagesBike 正是將精確的 Stages Gen 3 雙邊功率計安裝在車上，能提供最可靠，最準確的騎乘數據，也可以由設備使用藍牙或 ANT 直接配對，功率計將發送用戶在其他任何 Stage LR 系統上習慣的所有數據，包括：功率、迴轉數、踩踏平衡、扭矩效果與踏板平滑度等等。

捷安特代理更有保障

而且據了解， 值 StagesBike 也是在台灣生產，所以品質很可靠，尤其車身這種設計，具有高強度室內飛輪車的整體架構，與免維護的 Gates Carbon 皮帶驅動器，將能提供無與倫比的穩定性和耐用性，以及最重要的安靜，而且是由捷安特所代理，更不用擔心後續的維修、保固服務。

透過一輛完全模擬愛車的智慧訓練車，以及專屬的中文化 app，能讓車友的訓練更有效率、更易上手，而且每天都能自主訓練，減少外出騎乘的風險，讓你「惦惦吃三碗公」，持之以恆將能讓實力大幅精進！

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來源：《單車誌》

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