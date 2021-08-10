早餐市場穩健成長 揚秦Q2獲利年增16% EPS 0.72元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2021年8月10號15點29分

連鎖早午餐業者揚秦 (2755-TW)(麥味登) 公布第二季財報，單季稅後純益 1445 萬元，年增 16.74%，每股純益 0.72 元，在多數獲利明顯衰退的餐飲業中，表現相對持穩，展望後市，揚秦強調，已看到觸底反彈契機，旗下麥味登和炸鷄大獅加盟詢問度近日再次回溫。

揚秦第二季合併營收 3.84 億元，年增 8.8%，營業毛利 9600 萬元，年增 6.22%，毛利率 25.03%，年減 0.6 個百分點，營業利益 2111 萬元，年增 10.22%，營益率 5.5%，年增 0.07 個百分點，稅後純益 1445 萬元，年增 16.74%，每股純益 0.72 元。

揚秦上半年合併營收 7.62 億元，年增 10.99%，營業毛利 1.92 億元，年增 8.87%，毛利率 25.22%，年減 0.49 個百分點，營業利益 4079 萬元，年增 12.25%，營益率 5.35%，年增 0.06 個百分點，稅後純益 2961 萬元，年增 13.03%，每股純益 1.48 元。

揚秦執行長卓靖倫表示，早午餐為民生消費的剛性需求，且麥味登的營業形態本就為內用和外帶兼具，可迅速轉換外帶和外送模式。

展望後市，隨著疫情趨穩，揚秦旗下品牌炸鷄大獅將擴大布局海外，已完成加拿大安大略省區域代理授權簽署。

同時，揚秦公布 7 月營收為 1.24 億元，月增 1.72%，年減 6.85%，卓靖倫說明，此反映疫情影響尚存，而過往歷年畢業季皆有年輕族群創業潮，因疫情導致創業市場觀望氣氛濃厚。

麥味登總部因應防疫優先，加盟主的教育訓練採總量管制，展店動能自向後遞延，不過，卓靖倫表示，麥味登與炸鷄大獅的加盟詢問度升溫，尤其以外帶店型為主的炸鷄大獅，創業族反應特別熱烈。

截至 8 月初，麥味登總店數達 850 家，而炸鷄大獅海內外店數 50 家。