瑞基上半年純益倍增 每股賺5元 創同期新高

檢測試劑廠瑞基 (4171-TW) 受惠新冠檢測產品出貨暢旺，第二季稅後純益 1.1 億元，季增 18.28%、年增 29.45%，每股純益 2.7 元；上半年純益 2.03 億元，年增 106.92%，每股純益 5 元，第二季與上半年純益，雙創同期新高。

瑞基第二季營收 2.76 億元，季增 18.45%、年增 7.14%；毛利率 77.9%，季減 0.59 個百分點、年增 1.21 個百分點；營利率 50.59%，季減 0.12 個百分點、年增 1.84 個百分點；稅後純益 1.1 億元，季增 18.28%、年增 29.45%，每股純益 2.7 元。

瑞基上半年營收 5.08 億元，年增 31.57%；毛利率 78.17%，年增 2 個百分點；營利率 50.65%，年增 11.98 個百分點；稅後純益 2.03 億元，年增 106.92%，每股純益 5 元。

瑞基上半年主要營運成長動能來自新冠病毒檢測相關產品，營收貢獻年增 3.16 倍，營收比重攀升至 72.85%。

從銷售地區來看，東南亞占 38.98%、東北亞占 37.57%、中國占 8.51%、中東占 8.89、中南美非占 5.42，其中，東南亞與東北亞因疫情再度爆發，上半年業績均以倍數增長。

瑞基同步公告 7 月營收 9607 萬元，月減 12.5%、年增 84.72%；累計前 7 月營收 6.04 億元，年增 37.88%。

展望下半年，瑞基表示，雖然短時間緊急大量的 PCR 檢測需求將減少，但常態性 PCR 檢測應用擴大，包括搭機陰性證明、居家快篩後仍須 PCR 驗證，與特殊場域進出陰性證明等，看好檢測需求將持續成長，另外，日本、巴西與印度醫材進口等申請，有望下半年陸續接獲消息，添下半年營運動能。

瑞基指出，目前全台合格檢驗單位增至 231 間，使用瑞基產品檢測單位已達 86 間，市佔率超過三分之一；國際市場方面，除原有市場持續穩定出貨，東南亞市場因疫情再起，訂單需求大增。