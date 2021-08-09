定位台灣資金在世界的新座標

黃崇哲

台灣金融研訓院院長 《台灣銀行家》雜誌總編輯

就台灣歷史階段而言，這兩個月的國際友台情勢發展，已經將台灣的國際定位，推向一個全新的局面。

除了鄰居日本政府無償提供數百萬劑 AZ 疫苗與國會參議院全體起立無異議通過「支持台灣加入 WHO」議案的最美鏡頭外；立陶宛與斯洛伐克在風雨之中的溫情快遞，還有歐洲議會促請歐盟執委會推動台灣歐盟投資協定等，都足以讓台灣人民把感恩之情投射到地球遙遠的另一端。而長期以來的好朋友美國，不僅與日本一樣千里馳送大量疫苗外，更多次公開表態對於台灣國際空間的支持，協助台灣與更多國家維持邦交或強化互動，並重啟了停辦 5 年的貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，就如同 BBC 所觀察，這次 TIFA 會議是「華盛頓和台北在與中國摩擦中尋求深化經濟關係」，會議內容不再像過去聚焦降低美國的貿易逆差，而是開展到台美之間在供應鏈重組時代中的經濟合作，讓人對於台美未來的經貿往來面貌升起更深的期待。

當台灣被提升國際地位的過程中，我們仍須了解背後的主要動能，除了我國政府的努力之外，就是在美國拜登總統就任後，為了保有民主價值觀的影響力，不遺餘力的在 G7、北約等各種峰會中訴求共組民主同盟的附加成果。台灣作為民主體制對抗中國政治壓力的指標地區，長期以來被忽略的國際地位，終於在這些討論中被凸顯了出來，而讓台灣得到較多（卻仍然是不盡公平）的關注。

只是，在正義與公理之外，國際情勢的本質更多是現實與算計，國際金融世界更是如此。當世界資金流系統受到美中之間從貿易戰、科技戰，到金融戰的過程，在資本帳上也掀起了全球資金重新配置的浪潮，讓中國經濟與世界資本市場開始「脫鉤」。對照台灣的銀行業在新南向國家的獲利成長，作為過去台灣國銀海外獲利主力的中國與港澳市場，相關的獲利卻出現了大幅衰退，這也提醒著台灣金融界需要擘劃全新的經營策略，以搭配起與民主同盟之間的可能新經貿結構，為台灣金融產業發展進行全新的國際布局。

當年在天安門事件後的全球制裁中，台灣率先開展了對中國的資金與技術投資，也參與了過去 30 年中國與世界經濟接軌的過程，但劇本已經轉場。這次，當香港國安法再次喚醒其他國家對中國共產主義本質的擔憂時，擁有 5 千多億美元外匯存底與超過 2 兆美元對外資產總額的台灣，該如何配置資金流向，該與哪些系統鏈結？也將影響著台灣下階段的發展路徑。世界上，已經有如挪威與加州主權基金，運用資產引導著世界 ESG 金融發展，創造金融讓世界更好的典範。而站在民主同盟最前沿的台灣，若能在台灣資產發展與民主價值上有所堅持整合，例如結合我國堅強的製造業來創造中歐國家的新興就業機會，或者協助中美洲友邦推動發展普惠金融來縮小貧富差距。屆時，台灣在世界資金鏈系統的新座標將得以標定，讓世界看見台灣的，將不再單單是財富而已，也將是成熟且準備好參與國際責任承擔的世界家族一員。

來源：《台灣銀行家》140 期

更多精彩內容請至 《台灣銀行家》