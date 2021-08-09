四檔台股基金定期定額人數、筆數翻倍 這檔今年績效近四成居冠

台股今 (9) 日雖然跌逾百點，但台股基金依舊人氣火旺，統計今 (2021) 年上半年，有四檔台股基金定期定額扣款人數和筆數都翻倍，且績效都超過兩成，表現強勁，其中，國泰台灣高股息基金績效更是達到近四成居冠。

觀察今年上半年，有四檔台股基金深獲投資人愛戴，定時定額扣款人數與筆數成長幅度皆翻倍，包括：富邦台灣永續高股息 (不配息)、國泰台灣高股息 (配息與不配息)，以及元大台灣高股息優質龍頭基金 (配息) 等，可見以高股息為主的基金人氣相當旺。

此外，在定時定額扣款金額部分，國泰台灣高股息、元大台灣高股息優質龍頭基金同樣也成長超過 100%。

但人氣只是一時，有實力才能撐得久，盤點今年以來績效表現，四檔基金績效都超過兩成，又以國泰台灣高股息基金最給力，截至 6 月底投資報酬率已達 39.52%。

展望後市，國泰投信表示，台股近期電子股成交金額佔比回升至 6 成以上，傳產約為 3 成，資金回流電子態勢明顯，加上第三季進入旺季，電子有效接棒之下指數有望持續震盪向上。在全球貨幣政策持續寬鬆與經濟穩健復甦下，預期台股中長線多頭格局不變，但疫情干擾導致不確定性因素增加，因此台股短期不免出現震盪。

國泰投信進一步指出，因疫情不確定性升高、股市震盪波動度較大，加上指數逐步墊高亦增加投資難度，投資人可以透過台股主動式基金參與投資，如台股高股息基金，透過經理人專業選股、靈活操作，帶領投資人掌握台股投資機會。擔心抓不準進場點或想培養穩定理財習慣的人，也可選擇運用「定期定額」的方式，每月投入 3000 元，輕鬆參與台股輪動行情。

整體來說，台股震盪加劇之際，定期定額成為最佳投資策略，據投信投顧公會資料，截至今年 6 月底，台股基金定時定額扣款人數逾 27 萬人，創下近 9 年來新高。定期定額因為每月固定投入，免考量進場點，遇股市震盪時還可單筆加碼買下更多單位數，等待台股再度攻高，一舉收割獲利。