搶搭東奧商機 銀行競推信用卡支持兼做公益

中華隊在本屆東京奧運一共奪下 12 面獎牌創下我奧運史上空前紀錄，銀行等也搶搭奧運賽事熱潮推出相關信用卡，並規劃提撥部分所得作為贊助、培訓體育訓練之用，包括土銀的「麟洋羽球認同卡」、華銀的「ｉ網購生活卡（夢想完美落地款）」；另外，一卡通近期也將發行「Team Taiwan IN 2021 一卡通」特殊紀念卡。

其中東奧羽球男子雙打金牌得主王齊麟與李洋，兩人所屬的球隊土地銀行目前正規劃朝發行「麟洋羽球認同卡」，並提撥一般消費額金額 0.25% 的回饋金，回協助國內羽球運動發展。

華南金長期贊助的體操國手李智凱奪銀後，子公司華銀宣布限量發行「ｉ網購生活卡（夢想完美落地款）」1 萬張，並加碼提撥 100 萬元基金，用於獎勵未來舉辦「小小體操營」中選拔出之優秀小小體操員。

華銀表示，13 日起將開始受理「ｉ網購生活卡（夢想完美落地款）」線上申辦且成功核卡者，自核卡日起至 111 年 3 月底，每期帳單將可享有指定 20 大通路 20% 的現金回饋

一銀為慶祝舉重隊選手陳玟卉本屆奧運奪銅，一銀表示，自即日起到 8 月 31 日止，活動期間申辦 iLEO 數位帳戶，除享新台幣活存利率最高 1.2%、每月自動化通路跨行轉帳 10 次免手續費，跨行提款也有 5 次免手續費外，還可抽小粉獅限量版運動毛巾共 690 組。

另外，一卡通日前也宣布推出「Team Taiwan IN 2021 一卡通」，每張卡片售價所得將捐出 100 元作為羽球選手培訓與參賽經費，支持國內體育發展。