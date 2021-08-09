精元上半年每股賺2.88元 創11年新高 下半年續拚成長

鍵盤大廠精元 (2387-TW) 上半年受到原物料成本上漲與缺料影響，毛利率降至 13.35%，不過筆電需求維持高檔，上半年稅後純益 5.55 億元，創 11 年同期新高，年增 72.22%，每股純益 2.88 元，精元預期，下半年缺料狀況逐步緩解，力拚營收、獲利優於去年同期。

精元第二季營收 61.33 億元，季增 17.39%、年增 17.89%；毛利率 13.35%，季增 1.24 個百分點、年減 3.45 個百分點；營利率 7.79%，季增 2.03 個百分點、年減 2.78 個百分點；稅後純益 3.63 億元，季增 89.06%、年減 10.08%，每股純益 1.88 元。

精元上半年營收 113.67 億元，年增 43.05%；毛利率 12.78%，年減 0.93 個百分點；營利率 6.86%，年增 0.59 個百分點；稅後純益 5.55 億元，年增 72.22%，每股純益 2.88 元。

展望下半年，精元表示，去年歐美地區疫情爆發，居家辦公帶動筆電需求大幅成長，出貨量同步擴大，不過隨著美系客戶新品開始拉貨，供貨量維持去年水準，加上舊機種延續上半年出貨力道，儘管去年基期高，下半年營運仍力拚優於去年。

原物料價格方面，精元指出，儘管石油價格稍有回落，但鋼鐵價格持續調漲，整體成本仍高，目前持續與客戶反映價格成本，惟上調空間有限。