【龍哥講股教室】航運鋼鐵再等等 IC設計和電池持續來電

台股靠近反彈目標 17667 點壓力區，就是容易快速回測整理，這是反彈行情的特徵，以上這些話，大家應該看到膩了，可是盤勢就是這樣走，這才叫規劃，一路驗證；既然回測就是看支撐，現在短線支撐在 8/2 那根長紅 K 棒的低點 17231 點，沒有跌破就是持續等待月線下彎走平，後面才會有波段行情，現在操作都不宜過度積極，不要追高，短打為主。

盤勢震盪可以利用期貨和選擇權增加績效，上週，期貨波段空單大賺錢，電腦會員直接大賺 42 萬，再來換期貨波段多單大賺 62 萬，後來期貨波段多單再大賺 43 萬，沒有想到的行情一樣可以大獲利；選擇權四大核心策略連續賺 2X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，實際操作實際獲利。

<航運>

運費還是上漲，缺櫃、塞港還是無法解決，至少到今年底，貨櫃的獲利沒有問題，航運整體趨勢看多，貨櫃三雄萬海 (2615-TW)，長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW)，股價會大幅度修正，主要是籌碼的問題，上週成交量開始下降，籌碼沉澱，現在就是等待月線走平後再攻擊，月線順勢上揚，就會有波段的行情，目前航運還是容易震盪整理，以短打為主。龍哥節目中都會詳細分析，有操作航運的朋友要緊盯龍哥節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。

<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，中國和俄羅斯都管制出口，為什麼？因為全球鋼鐵需求超級滿，鋼鐵產品漲翻天，其中受惠最大的還是大成鋼 (2027-TW)，很多低價庫存，下半年還是會有好獲利，技術面來看，股價回測到季線了，這邊有機會止跌，股價站上 52.1 元會止跌，大家可以多觀察。

<電子>

龍哥 say 新唐 (4919-TW)，MCU 供不應求，需求很滿，投信還是積極佈局，拉回到月線附近可以觀察再次佈局機會，投信不是笨蛋，不會買沒有獲利沒有營收的公司，看看新唐公告六月 EPS 大賺 1.55 元，一個月就賺贏前五個月 1.52 元，這就是獲利大爆發，股價當然強勢，不過股價急漲後也是有過熱訊號，稍微修正與 10 日線的乖離率，降溫一下，後面更有上漲力道。

龍哥有告訴大家佈局一檔老朋友，超級老朋友，就是新唐，第四次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，龍哥前面操作三次新唐，已經累積獲利 + 140%，每次都有公開，還拍影片介紹，有興趣的朋友可以去看 (https://lihi1.com/UOB7n)。

電動車市場商機很大，車用二極體下半年營收會很好，產品醞釀漲價，2481 強茂，拉回到月線附近觀察再次佈局機會，投信籌碼還是穩定，強勢股操作不建議談戀愛，有獲利要跑，今天股價又跌破月線，技術面偏弱，最好觀望等待止跌。

龍哥深入了解產業面，才能領先市場告訴大家產業面情況，基本上半導體，IC 設計以及 DRAM，手機，車用，這些產業的狀況都是產能滿載，股價比較有保障；可以觀察漢磊 (3707-TW)，晶豪科 (3006-TW)，威剛 (3260-TW)，全新 (2455-TW)，宏捷科 (8086-TW)，聚積 (3527-TW)，佰鴻 (3031-TW)，欣銓 (3264-TW)，景碩 (3189-TW)，欣興 (3037-TW)。

聯電 (2303-TW) 法說未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，龍哥很早就跟大家分析，半導體要轉強要看聯電而不是台積電，現在是不是驗證了？聯電股價創下波段新高，可以持續關注。

宏捷科 (8086-TW) 七月營收創歷史新高，新產能開出來，而且還切入第三代半導體氮化鎵，預計營收和獲利就是會持續增加，這些事情，龍哥很早很早就告訴大家了，這時候股價打到月線下面，有更高的投資價值，不過最好等到股價轉強再佈局，資金才能更有效率配置。

驅動 IC 被華為要切入驅動 IC 而影響，以市況來看，驅動 IC 的需求很大，還是供不應求，這時候股價打回來反而可以尋找佈局機會；以敦泰 (3545-TW) 來說，主力產品 IDC 本季再漲價一成，累計漲幅約五成，積極搶入電動車用面板市場，前 5 月大賺 10 元，6 月大賺 4.67 元，嚇死人，全年預估 EPS 達到將近 40 元，一般 IC 設計本益比 20 倍左右，合理目標價就上看 800 元，當然不是說一定到 800 元，至少上漲空間較大，股價就較有保障。



天鈺 (4961-TW) 今年預估 EPS 有 25 元左右，本益比 20 倍，合理目標價上看 500 元，有上漲空間，股價就較有保障，這就是投資的價值，而不是看漲說漲，看跌說跌，上面區間壓力在 350 元左右，繼續看下去。

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，中國很多電池廠的股價都狂漲，代表他們的營收和獲利都很好，台廠可以注意康普 (4739-TW)，美琪瑪(4721-TW)，聚和(6509-TW)。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如一詮(2486-TW)，順德(2351-TW)，鴻碩(3092-TW)，健和興(3003-TW)，同欣電(6271-TW) 等等。

龍哥除了佈局勁量電池小鋼炮，再多佈局一檔法拉利，車用就是未來的主流，這次不講太多，簡單講，股價整理非常久，這種型態，股價一轉強就是會大漲，歡迎大家跟上一起賺錢。

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