〈台股風向球〉法說行情對抗QE提早退場 多空關鍵在17300點

台股上周終結周線連 2 黑，周漲 278 點，不過，成交量大幅萎縮，單周成交量創 4 月中旬以來新低，法人認為，當沖量明顯下滑有利穩盤，但也不易上攻，接著還有各大廠法說登場，部分個股有望接棒維繫多頭人氣，惟須留意，隨著聯準會可能較預期更早縮減 QE 規模，盤勢恐加劇震盪，看 17300 點是短線關鍵。

上周外資和內資對作，外資一周來合計買超近 325 億元，投信則維持連 6 賣，一周來賣超 65 億元。

從金額來看，外資買超前 5 大標的除了台積電和聯發科外，均為美債 ETF，對凱基美債 25 + 買超達 111 億元，群益 25 年美債 75 億元，FH20 年美債也達 61 億元，顯示避險情緒轉濃。

而投信一周賣超超過 5 億元有台積電、聯發科、台光電、智原、華通和原相，反映具業績題材的電子股在漲過波段後，投信先行獲利入袋。

未來一周，將登場的重要法說會有南茂、華碩、仁寶、鴻海、佳世達和永豐金等，並有不少個股將進行除息交易，包括合晶、系微、日電貿、新光鋼、大立光、盛群、群聯。凌通、永豐金、上銀、兆豐金、寶雅、儒鴻、中壽、艾笛森、新普、全新和精測。

同時，聯準會動態勢必牽引國際股，市場認為，美國最新公布的強勁 7 月新增非農報告，將可支持聯準會啟動減碼購債的意願，甚至提前至今年底前的可能性大增，法人提醒，此可能使科技股承壓。

永豐投顧表示，目前多空不明，頸線壓力待觀察，觀察大盤近半年走勢，5 月初本土疫情爆發前台股來到 17700 點，但在急殺 2600 點後，台股反彈創 18000 點新高，因此型態上有以上兩道大關要超越，然而量縮動能不足，難以挑戰 17700 點關卡，建議先採觀望，看 17300 點是短線關鍵，若無法守住則盤勢轉弱。

不過，兆豐投顧指出，2018 年以來，共有 14 次 MSCI 權重調整，其中有 10 次調整和外資買賣超方向一致，顯示 MSCI 台股權重調整與外資操作方向，呈高度正相關，而台股自 2019 年第二季起，在新興亞洲指數權重已遭連 9 降，本次調整有望打破此趨勢，有助外資買盤回籠。