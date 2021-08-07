支付寶付款碼皮膚之後，騰訊試水「NFT」交易平臺

騰訊 NFT 平臺更可能是官方主導的 IP 授權官方製作，而不是用戶自己創作。

原文標題：《騰訊試水「NFT」交易平臺，「十三邀」成首個 IP》

撰文：司林威

來源：界面新聞

一位騰訊內部人士告訴界面新聞記者，目前能披露的消息不多，其中一條是「第三方將不可在該平臺上發佈 NFT」。這意味着後續 NFT 的推出更可能是官方主導的 IP 授權官方製作，而不是用戶自己創作。

8 月 2 日，號稱國內首個 NFT 交易平臺的「幻核」正式上線 APP，界面新聞確認，該產品出自騰訊旗下 PCG 事業羣。

一位騰訊內部人士告訴界面新聞記者，目前能披露的消息不多，其中一條是「第三方將不可在該平臺上發佈 NFT」。這意味着後續 NFT 的推出更可能是官方主導的 IP 授權官方製作，而不是用戶自己創作。

騰訊關於 NFT 已有兩個相關產品信息披露。除了 PCG，騰訊音樂對於 NFT 也有佈局。

7 月 30 日，界面新聞獲悉，騰訊音樂（TME）將推出 NFT 加密藝術品服務「TME 數字藏品」，向用戶發行虛擬的收藏品，目前 QQ 音樂已經開啓內測，後續該項平臺技術或將在 TME 內各家產品中同步上線。

而此前支付寶已基於螞蟻鏈推出了付款碼皮膚「NFT」，爲本屆歐洲盃也製作了相關 NFT 藏品。

NFT 作爲新興的區塊鏈概念，國內互聯網平臺騰訊、螞蟻的參與，對於中文社區的 NFT 關注者來說，是一件意義重大的事。但和海外的 NFT 生態相比，國內的各項體驗纔剛剛起步。

記者下載騰訊旗下 NFT 交易平臺「幻核」APP 後發現，目前版本能體驗的內容寥寥無幾。

其推出的首個 NFT 收藏品基於騰訊旗下的視頻訪談節目《十三邀》，名爲「限量版十三邀黑膠唱片 NFT」，總數量爲 300 枚，售價 18 元人民幣，開售時間並未公佈。

幻核首批 NFT 作品介紹 圖源：幻核 APP

而其底層區塊鏈技術由騰訊參與的聯盟鏈「至信鏈」提供，用戶在實名認證後，可獲得一個基於該聯盟鏈的地址， 但如何交易等關鍵場景如何實現目前還不得知。

根據至信鏈官網信息披露，至信鏈是由騰訊公司、中國網安以及北京楓調理順科技發展有限公司（楓調理順）共同推出的基於數字文化內容場景的司法應用生態服務平臺。可通過連接企業、司法機構、司法輔助機構（公證處、司法鑑定中心等） 在內的多方主體，實現對原創作品的確權、存證和維權。

而交易功能方面，界面新聞記者發現「至信鏈」官網可進行區塊鏈哈希值的查詢，也就是提供區塊鏈瀏覽器服務，可查看區塊高度、參與節點數量，出塊速度等基本的鏈上數據。但未來是否開放個人錢包地址創建，支持用戶自行鏈上轉賬交易，暫不明確。

據此可以確認，該平臺與此前支付寶上線 NFT 收藏品服務的底層技術方向一致，都是使用聯盟鏈技術，這與目前主流的 NFT 交易平臺有較大差別。

總結來看，目前國內 NFT 相關藏品將 NFT 概念定義爲「數字收藏品憑證」「數字藝術品通證」居多，其服務的本質也是由平臺方基於各大 IP，包括有版權的音樂、繪畫、視頻節目、體育賽事、傳統文化等領域的作品，由官方推出，限制數量，聯盟鏈提供技術支持，人民幣計價，用戶僅可收藏展示的 NFT 服務。

相比之下，一些知名平臺如 OpenSea、Rarible 等，最大特色就是人人皆可成爲「創作者」，綁定一個以太坊錢包地址後，用戶可以自行發佈 NFT 作品。而除了創作發佈 NFT 以外，最核心的功能就是交易和拍賣功能。用戶既可以購買 NFT 作品收藏，也可以轉手交易。

而其市場規模正不斷爆發式增長。以目前最大的 NFT 交易平臺 OpenSea 爲例，數據顯示，NFT 頭部交易平臺 OpenSea 7 月份交易額達 3.25 億美元，環比增加 118%，創歷史新高。與此同時，7 月 NFT 交易數量和交易費用分別爲 45.77 萬個、2178 萬美元，均打破此前紀錄。

而這些關鍵場景都需要加密貨幣的參與，這一點成了 NFT 在國內的尷尬之處。

目前我國嚴禁虛擬貨幣炒作，涉及到加密資產時較爲敏感，國內的 NFT 體驗基本都砍掉了「代幣交易」功能，且由於底層技術基本都基於聯盟鏈技術，聯盟鏈技術的特點之一是多中心化而非去中心化，技術支持方未來是否願意提供用戶自行鏈上轉賬等關鍵功能存在較大不確定性。

記者加入該平臺的官方社羣發現，參與者對於該平臺的關注點也集中於「搶購的 NFT 是否可以轉讓？」「使用的是否爲以太坊等公鏈？」

顯然，國內的 NFT 生態纔剛剛起步，玩家們已陸續進場。