三分鐘瞭解 TXA：如何兼顧效率與安全，爲 DeFi 搭建去中心化結算層？

爲實現高效安全的交易體驗，TXA 與 Tacen 共同研發了 hDEX 架構，在保證用戶資產安全的同時，可實現企業級的產品速度體驗。

撰文：Zoe Zhang

去中心化金融的成長速度雖然令人側目，但如何兼顧速度與安全卻一直困擾着市場參與者與開發者。尤其是承載着資產兌換這一剛性需求的交易平臺來說，去中心化的解決方案雖然在保護用戶隱私以及資產安全等方面具備突出優勢，但是平臺本身的流動性不足進而引發滑點，以及鏈上交易速度慢等問題都拖慢了去中心化交易平臺的發展腳步。

爲了更好地彌合與中心化交易所之間交易體驗上的差距，DEX 們一直在嘗試通過更優的設計來突破性能瓶頸。其中，去中心化結算層項目 TXA 在彌合速度與安全之間的差距問題上，提出了他們的解決方案。

TXA 旨在建立一個全球去中心化結算層和流動性池， 並可以集成多個交易所 /dApp/ 應用程序。爲實現高效、安全的交易體驗，TXA 與軟件公司 Tacen 共同研發了 hDEX 架構，在保證用戶資產安全的同時，可實現企業級的產品速度體驗。

安全：引入 hDEX 架構

hDEX 是由美國的尖端軟件公司 Tacen 開發的中心化訂單管理+去中心化結算的架構體系。TXA 引入該體系後，用戶可以創建自己智能錢包，並通過將個人資產質押到智能錢包中進行交易操作。智能錢包私鑰完全由用戶自己掌握。

在 hDEX 的設計中，任何集成到 hDEX 框架的交易所 /dApp/ 項目方都不以任何方式持有用戶的任何資金，而是用戶將自己的資產抵押在智能錢包中籤署交易，並向任何與 TXA 去中心化結算層集成的交易所提交訂單。

由於非託管智能錢包是一個定製的不可升級的智能合約，完全開源且通過安全審計並歸交易者所有，這保護了用戶隱私，且不需要擔心託管資金帶來的損失風險。

此外，TXA 在架構設計上有意識的規避監管風險，產品邏輯符合 SEC、FinCEN 和 CFTC 等監管機構的規定，這在一定程度上降低了政策層面可能導致的「系統風險」，進一步保障了用戶資產安全。

高效的點對點交易撮合

由於引入 hDEX，TXA 去中心化結算層能夠通過集成多家頭部交易所實現高效的撮合交易。

用戶將資金質押到智能錢包中後即可享受安全、高效的交易操作：合約會將用戶簽署的交易提交到中心化訂單簿，中心化訂單簿負責將這些交易與集成到去中心化結算層的交易平臺（比如交易所）進行匹配。

中心化訂單簿的運行速度媲美中心化交易所，並允許高級訂單類型，例如限價訂單、追蹤止損等。

SDO 預言機：確保交易準確性

爲確保交易的準確性，TXA 系統引入 SDO 預言機節點角色。爲鼓勵更多人成爲 SDO，持有一定數量 TXA 代幣的 SDO 即可參與結算，但具有更高聲譽和抵押品的 SDO 擁有更高几率參與更大規模的交易。

當用戶完成交易後，匹配的交易將會被公開廣播到 SDO （即結算數據預言機）監聽節點網絡。

SDO 負責見證、記錄和跟蹤匹配的交易：當交易信息進入網絡時，交易所和 SDO 網絡一起跟蹤交易者的抵押資金以及其交易餘額；至少 10 個 SDO 對於結算數據達成共識後，SDO 向每一個智能錢包提供結算數據 。

然後，SDO 依次存儲交易數據，並將交易發佈到不可變的分類帳（例如 DFINITY 的 Internet 計算機）上，並處理匹配交易的結算。由於智能錢包合約不可升級或更改，因此智能合約結算的準確性能夠得到有效保障。

整個過程中，運營預言機節點和參與交易結算的 SDO 可獲得 TXA 代幣獎勵。隨着所有使用 TXA 去中心化結算層的交易所之間的總交易量增加，SDO 所賺取結算費用的機會也成比例地增加。 SDO 也可以爲其每筆交易的服務收取自定義的結算費用，推動交易過程民主化。

結算完成後，交易者可以從他們的智能錢包中提取資金或繼續交易。

簡而言之，TXA 作爲一個去中心結算通用層，希望能夠爲任何其他希望建立在 TXA 結算層上的項目方提供安全、高效、去中心化結算服務。作爲 TXA 的深度合作方，Tacen 以及 Tacen 未來即將推出的旗艦交易所也計劃使用 TXA 去中心化結算層作爲完成結算的媒介。

TXA 代幣規則

作爲 TXA 生態的同名代幣，TXA 代幣具有支付交易過程的結算費用、質押成爲 SDO 以及參與治理等功能。

TXA 代幣的發行總量最高不超過 5 千萬枚，其具體分配規則如下：

創始人 & 團隊：16%

項目運營：14%

合作伙伴 & 項目顧問：10%

種子輪：2.5%

私募（A/B 兩輪）：8.75%

基金會：20%

預留儲備：28.75%

TXA 代幣的發行將決定 SDO 參與結算所需質押的代幣數量，但社區可通過治理提案修改質押要求。

結語

根據官方團隊透露，TXA 去中心化結算層和交易所將於 2022 年第一季度正式啓動。作爲通用層，TXA 結算層的應用並不限於代幣交易，未來 TXA 還將支持更多的交易所，促進更多數字資產（如 NFT）的結算，並推動項目變得更加全球化。理論上來說，只要涉及到交易，不管是交易什麼，都可以通過集成到 TXA 通用結算層實現安全、高效的交易。

作爲 TXA 項目開源的首批合作貢獻者之一，Tacen 幫助 TXA 推出了一系列易於集成的 SDK 以及 API，這些工具讓 TXA 變得更加通用，只需簡單調用幾個接口，交易所、dApp 甚至傳統應用程序即可輕鬆實現與 TXA 去中心化結算層的集成。

hDEX 團隊還將在跨鏈集成方面持續努力，實現任何基於以太坊虛擬機 (EVM) 或具有智能合約功能的區塊鏈，例如 ETH、BSC、HECO、RSK、 Moonbeam、Tomochain、NEAR、Harmony 等，都可以輕鬆部署智能錢包合約，從而集成到 hDEX 去中心化結算層上，爲更廣泛的生態用戶提供高效、安全的去中心化交易體驗。