〈環宇法說〉轉投資拖累 Q2虧損4519.8萬元 每股虧0.5元

環宇 - KY(4991-TW) 今 (6) 日召開線上法說會，並公布第二季財報，受中國基建開案遞延，自有品牌 (KGD) 產品出貨不如預期，雖然業外有紓困補助金挹注，但光是認列晶成半導體、常洲承芯、上海宙鎵等投資損失，第二季單季仍虧損 4519.8 萬元，每股虧損 0.5 元。

環宇第二季合併營收 3.07 億元，季增 2.07%、年減 25.35%，毛利率 25.36%，季減 7.83 個百分點、年減 20.22 個百分點，營益率 - 9.26%，由上季、去年同期轉負，綜合業外紓困金收入、投資損失，單季稅後虧損 4519.8 萬元，較上季虧損收斂，但由去年同期轉虧，每股虧損 0.5 元。

環宇今年第二季業外損失 2846.9 萬元，雖然有美國紓困補助金挹注抵銷部分損失，但依法需認列持股比例約 34.73%、32.802%、48% 的晶成半導體、常州承芯、上海宙鎵光電投資損失，其中晶成損失約 6800 萬元、常州承芯損失 3300 萬元、上海宙鎵則認列約 270 萬元損失。

環宇上半年營收 6.08 億元，年減 21.9%，毛利率 29.24%，年減 15.38 個百分點，營益率 - 4.55%，由去年轉負，加上受業外投資損失，稅後虧損 1.33 億元，由去年同期轉虧，每股虧損 1.49 元。

以產品營收來看，環宇第二季自有品牌 (KGD) 產品比重約 36%、光電產品代工占 19%，無線射頻代工相關占 44%，其他權利金占 1%，以終端應用來看，數據中心約占 87%，基站、PON 則各占 10%、3%。