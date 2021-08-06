[股海大丈夫] 航運反彈電子股要反轉了嗎? 精選3檔電子績優股!

台股受到昨日台指期盤後閃崩影響，今日震盪走低，收 17,526.28 點，下跌 76.84 點，成交量為 3,978 億元，三大法人合計賣超 121.78 億元，其中，外資、自營商都終止連 4 買轉為賣超，就技術面來看，指數今日失守 5 日線及月線，將不利於短天均線續往上攻，短線上來看台股中性偏空，但整體來看，目前還屬於盤整區間內，待台股回穩後，後續仍還有機會再攻高。

在類股方面，今日航運全面反彈，資金成交比重重回 3 成，但普遍留長上影線，僅中航 (2612-TW)、四維航(5608-TW) 漲停鎖死，而在貨櫃三雄方面，# 長榮 (2603-TW)、# 陽明(2609-TW)、# 萬海(2615-TW) 分別上漲 2.53%、4.38% 及 4.52%，很明顯在貨櫃三雄中，萬海仍是領頭指標，股價今日盤中幾乎衝到漲停，但尾盤漲幅收斂，長榮、萬海今日雖皆有放量，但是明顯還沒恢復到 7 月的水準，加上陽明目前尚處於處置階段，導致今日航運雖然反彈，但大盤成交量仍舊未能突破 4,000 億元。

在電子方面，今日普遍震盪拉回，昨日法說會釋放利多的 #華邦電，今日卻直接開低，帶動記憶體其他類股一同下殺，終場下跌 4.75%，至於 #華邦電 利多反而下跌的原因，我認為是 EPS 成長不如預期，盈餘季增 110% 以及三率三升，乍看之下雖然非常亮眼，但就我的預估第二季的盈餘至少要 1 元以上，全年獲利才有機會來到 3.5 元以上，如此一來，股價才有機會上攻，另外，近期強勢的晶圓代工、面板、MOSFET、ABF、MCU、IC 設計、IC 封測等族群，今日都有熄火的現象。

在大盤盤勢不佳的情形下，更凸顯選股的重要性，先前我不斷提及的 #明安、# 同欣電、# 健和興、# 偉詮電、# 揚明光等、# 敦泰今日都逆勢大漲，至於 #晶豪科、# 臺慶科以及 #精拓科這三檔我也持續看好，更多個股分析以及盤中即時資訊請點擊以下連結加入觀看。

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