【永豐期貨】電子股無力撐盤 市場靜待非農數據

期貨走勢

台指期週五下跌 105 點至 17439 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 87.28 點，電子期逆價差擴至 - 2.69 點，金融期逆價差縮至 - 15.12 點。現貨部分，三大法人賣超 121.84 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1883 口至 - 12281 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 1870 口至 - 28413 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 4037 口至 - 17039 口。

週四公布上週初領失業金下滑至 38.5 萬人，大致符合市場預期，續領數則意外跌至 300 萬以下，為去年 3 月以來首度，道瓊上漲 0.78%，標普 500 上漲 0.6%，那指上漲 0.78%，費半下跌 0.36%。台股今天於盤下震盪，電子權值股無力，一度重挫逾百點至最低 17469.68，終場跌勢收斂，加權指數下跌 0.44%，收 17526.28 點，週線終止連二黑。權值股來看，電子股無力撐盤，台積電下跌 0.84%，收 591 點，聯電漲多拉回，下跌 2.05%、收 62.1 元，其他大立光及聯發科也都是壓盤重心，買盤轉進航運股，扮演撐盤要角，整體來看，近期明顯量縮，加上市場靜待稍晚的非農數據，顯示市場觀望氣氛濃，下週量能若無法有效放大，大盤震盪格局恐延續。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.25。VIX 指數上漲 0.63 至 20.01。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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