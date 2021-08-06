聯電創高休息一下 下周飆股寶座「誰」接棒？

大盤指數本周反彈過程遇到月線反壓，在量能不足情況下指數反彈無力，資金輪動快速，電子航運輪動反彈，創高的個股賣壓湧現，帶著大盤前進的聯電、世界先進週五進入休息，看來要整理一段時間。

華邦電法說失靈，股價持續震盪整理，市場信心疲軟獲利賣壓湧現，資金轉進整理過的車用電子、電池概念還有部分生技股以及航運，操作策略比基本面更為重要，下週指數持續看震盪整理，又可能再次回測季線支撐，撐盤要角要看月報季報預期良好而股價相對低檔：

華邦 (2344-TW)：季報月報都非常亮眼，短期市場不買單，整理過後資金還是會回來，漲價題材持續發酵，前波高點突破的機會仍在。

鴻碩 (3092-TW) ：切入電動車充電線，單價大幅上升，下半年營收將大幅跳升，股價在季線附近，7 月月報可望報喜，可以分批佈局明年大行情個股。

鴻海 (2317-TW)：蘋果概念股組裝廠，營收可望連續創高，股性牛但是穩健，有機會帶動大盤止穩向上。

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