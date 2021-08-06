Fed將減少購債 資金聚焦籌碼優勢中小型股？

萬寶投顧陳子榕指出，8 月果真是好兆頭，台股連漲三天，指數重新站上所有均線，外資連三天回頭買進台股 361.29 億元，新台幣匯率也是連三升，美中不足的是成交量持續萎縮至 4,000 億元以下，量能不足使得盤面結構趨向跌深反彈。



台股量能降低有內外因素夾雜。美國聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 上週才宣布維持目前貨幣利率政策不變，但內部鷹派人士最近卻放話，力促 9 月開始縮減購債規模，甚至希望明年初完全停止 QE，讓投資市場再面臨不確定因素；而台股指數來到高檔區，操作難度增加風險提高也讓當沖客稍微退壁觀望，近日當沖額再跌破至 4,000 億元以下，為近 2 個月來的低點，加上 8 月底當沖警示制度將上路，再再影響台股成交量能。



但整體而言盤勢多頭仍在，尤其股市生力軍持續湧入，7 月份台股開戶數再增加 7.65 萬戶，30 歲以下年輕人佔了逾 6 成，累積開戶數已達 1,175.35 萬戶，資金活水充裕，因此只要掌握趨勢抓住亮點，依然有賺錢機會，當中半導體族群已經開始領攻吹出號角。



晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 第二季財報亮眼，毛利率突破 30％，三率三升，下半年聯電產品報價持續上漲，毛利率再提升，今年 ASP 成長將由原本預估的 4％～6％大幅上修至 10％～13％。聯電 ADR 連日大漲近 18％，股價也突破 60 元關卡。



同樣業績亮眼的世界先進 (5347-TW) 第三季營運樂觀，估營收可望續創新高達 119 億元，毛利率提升至 44％～46％，股價已經來到新高 146.5 元；此外，股價整理許久的台積電(2330-TW)，最近股價也慢慢發動。



雖然半導體先前傳出重複下單、產業反轉等利空，但從企業發佈的財報及展望來看，顯然這些揣測多慮了，儘管半導體業已積極擴廠增產，市場需求仍遠遠大於供給，半導體這一波循環將直衝到 2022 年，因此相關的晶圓、封測、設備廠、IC 族群都將雨露均霑，包括譜瑞 - KY(4966-KY)、聯詠 (3034-KY)、瑞昱 (2379-TW)、禾瑞亞 (3556-TW)、精材 (3374-TW)、新唐 (4919-TW)、敦泰 (3545-TW)、穩懋 (3105-TW)、旺矽 (6223-TW)、南茂 (8150-TW)。



萬寶投顧陳子榕指出，8/3 為大家推薦譜瑞 - KY，股價立馬漲到 1,825 元新高價位，現賺 100 元，漲幅近 6％；7/9 推薦的南茂股價也是來到 57.1 元創新高，漲幅近 2 成；同樣在 7/9 推薦的旺矽，股價也創新高至 173 元，大漲 44 元，漲幅 35％；這就是透過金流追蹤傑出的好果子。請參考 7/9 <拜登壓運價 資金奔向財報佳蘋概、電動車族群？(https://news.cnyes.com/news/id/4675337)>。

指數目前來到月線位置，相信大家更能感受到盤中上下洗盤的激烈，因此操作上要更加謹慎精確，掌握趨勢確實追蹤籌碼金流動向，才能在快速輪動中成為股市常勝軍。



漢磊 (3707-TW) 受惠二極體、MOSFET 需求大增，以及車用半導體功率元件接單暢旺，漢磊 6 吋產能滿載，第二季終止連十季虧損，獲利轉正稅後純益 0.41 億元、上半年 EPS 為 0.07 元，下半年業績逐季成長，訂單能見度至明年上半年。漢磊合併漢磊科之後，全力衝刺利基型功率半導體，GaN 晶片已正式投產，6 吋 SiC 產線也已建置完成，除了搶攻 5G、衛星、太陽能領域，車用電子元件也持續開發認證。

台表科 (6278-TW) 隨市場 Mini LED 滲透率應用提升，台表科第二季已進入量產，下半年 Mini LED 的 SMT 產能會再擴增 40％～50％，將挹注台表科毛利率、營益率的成長。看好台表科未來營運，估台表科 2021 年～2023 年 EPS 將分別達 11.07 元、17.47 元、18.95 元。

萬潤 (6187-TW) 為半導體設備廠，受惠全球半導體需求爆發，成功打入晶圓代工廠先進封裝供應鏈，提供 InFO、CoWoS 相關設備，訂單暢旺帶動第二季營收 7.82 億元，季增 36.2％、年增 101％，並創季度營收新高；萬潤上半年稅後淨利 2.93 億元，EPS 達 3.59 元，已經超越去年全年 EPS 3.01 元，估下半年還會優於上半年。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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