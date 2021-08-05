小飛農差跌道瓊！費半可是創歷史高！

所有行情皆由: 發散→收斂→盤整→再發散。

這波行情完全命中，我們先由教學節目教大家 K 線型態，下影線出現止跌， 緊接者 KD 伴隨者黃金交叉，出現反彈，未來能不能從反彈變回升，要看電子，很明顯的電子類股已站上 20MA 移動平均線 (教學看這:https://www.youtube.com/watch?v=0diZ3-7mZ94)

傳產、航運、鋼鐵、電子、加權 OTC 相對位置關係，去比較出來就可抓出未來主流！

https://youtu.be/elIy1vQgr_E

而行情今日震盪，接下來勢必是出現【發散】

這幾天無量震盪，加權遇月線反壓，很難一次越過，但 OTC 卻是放量上攻，代表中小型個股續強？操作不要猜？行情每天的 SOP，大家一定要記得！

【首先】須先看美股怎麼了？美股只要沒問題，台股就沒大問題！

根據 #龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」，美股道瓊日 KD 死亡交叉，所以表現較弱，而 NASDAQ 、費半仍舊強，其中費半始終黃金交叉。

台股今天其實看起來鳥鳥的，但其實是有邏輯的。

首先費半強，電子類股強，OTC 強，直接就是聯想到世界先進，而台積電、聯電、世界先進都漲，但表晶圓代工不弱，而晶圓代工好，封測會不好嗎，於是我們 FB 社團是不是在 7 月 24 日整理出 #封測概念股的表格 (FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168)

而本波航運股大家都不看好，甚至沒人提了，整體量開始縮，而貨櫃報價今明兩天會出爐，BDI 中的 BSI 指數可是創高喔，加上運輸類股日 KD 還是黃金交叉，反彈應可延續，手中有船票，捨不得跳船的人可來 (Telegram：https://t.me/imoney168)

昨天面板漲一天，今天馬上回落，代表羽翼未豐，還無法形成主流！

而其他電子股部分，中小型的電子表現較強，其中又可分為 #半導體 和 #車用零組件。

半導體包括 MCU、MOSFET、矽晶圓及整流二極體；而車用就是 #電池 與 ADAS。

#電動車電池概念股

聚和 (6509-TW) 漲停、康普 (4739 -TW)(盤中漲停)、美琪瑪 (4721-TW) 大漲、精星 (8183-TW) 上攻，鴻海家族的碩禾 (3691-TW)、榮炭 (6555-TW)，廣宇 (2328-TW) 表現不錯，甚至於相關概念股乙盛 (5243-TW)、正達 (3149-TW)、榮創 (3437-TW) 、普誠 (6129-TW) 都有機會，

#整流二極體概念股，如強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW)、虹揚 - KY(6573-TW) 及德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW) 若遇震盪壓回量縮又可留意。

#MOSFET 概念股：茂達 (6138 -TW)、大中 (6435-TW)、杰力 (5299 -TW)(月線支撐)、尼克森 (3317-TW)(7 月 5 日大量為撐)、富鼎 (8261-TW)(7 月 23 日大量為撐)、捷敏 (6525-TW)(7 月 23 日大量為撐)，甚至還可延伸至 GaN、SiC 的嘉晶 (3016-TW)(月線支撐)、漢磊 (3707 -TW)(月線支撐)，這族群今日表現整齊喔，有機會再次要升為主流，明日是重點！

#IC 設計概念股：聯發科為指標股，其他愛普 (6531-TW)、祥碩 (5269-TW)、威鋒 (6756-TW)、晶心科 (6533-TW)、驊訊 (6237-TW)、安國 (8054-TW) 、晶炎 (6411-TW)、金麗科 (3228-TW)、晶宏 (3141-TW)、晶豪科 (3006-TW)、亞信 (3169-TW)、普誠 (6129-TW)、聯陽 (3014-TW)、 3034 聯詠 (3034-TW)、6233 旺玖 (6233-TW) 等就可留意！而先前鉅亨網文章明確點名天鈺 (4961-TW) 果然題材部段底部墊高了，敦泰 (3545-TW) 都已先過高了。

今天盤面有一檔小飆股 #鑫科 (3663-TW) 曝光

相關概念股可開始留意了！

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