〈鴻海結盟旺宏〉2024年月產1.5萬片SiC晶圓 可供應3萬台電動車元件

鴻海 (2317-TW) 斥資 25.2 億元買下旺宏 (2337-TW)6 吋廠，鴻海董事長劉揚偉表示，接下來還將再砸數十億元添購設備，目標 2024 年 SiC(碳化矽) 晶圓月產能可達 1.5 萬片，可供應 3 萬台電動車的相關元件。

劉揚偉表示，6 吋廠適合做第三代半導體，也是鴻海在半導體業的第一步，雖然以產業來說是晚了 30 年，但就第三代半導體來說，現在剛好是從 4 吋轉往 6 吋，此時是非常好的契機。

劉揚偉進一步指出，這個 6 吋廠不單單只是生產工廠，而是會做相當多的研發，定位在研發基地、試驗產線，屬於小量產規模，後續若要大量製造的話，則會看哪裡適合就去哪。

外界關注為何鎖定 SiC，劉揚偉說明，SiC 在高電壓、散熱上的表都優於 GaN(氮化鎵)，SiC 整體來看在車載上比較有優勢，另外，集團在 IGBT 模組上也有 7-8 年的布局，例如夏普在高電壓、高電流以及馬達控制部分都有相關技術經驗。

劉揚偉表示，一片 6 吋晶圓可做 2 台電動車用的 SIC，依照產能規劃，預計到 2024 年時月產能可達 1.5 萬片，可供 3 萬台電動車、一年供 36 萬台電動車，以市場來看，2025 年將有 2000 多萬台電動車。

至於跟旺宏的合作，劉揚偉表示，會有很多合作機會，若有旺宏員工想轉回來 6 吋廠協助，也會與旺宏商量，此外，鴻海本身也會擴大招才；據悉，目前鴻海整個集團有 5000-6000 人是從事與半導體相關應用。

劉揚偉強調，現在只是一個開始，希望藉此開始來推動 SiC，希望可以變成產業要角外，也希望攜手旺宏一起強化電動車產業，讓台灣能在電動車市場有一席之地。