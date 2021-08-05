美國重磅經濟數據解析

文．紀緯明

台灣加權指數上週並不平靜，從七月高點向下修正幅度一度高達一千二百點，而且投資朋友要注意，權值股在這段期間下跌的幅度並不深，這代表許多中小型股跌勢更加兇狠，特別是原本那些強勢股更容易中箭落馬，例如車用電池的美琪瑪 (4721)、PPTC 自復式保險絲的富致(6642)、分離式半導體元件的全宇昕(6651) 跌幅都超過 20% 以上，導致很多投資朋友重傷。

追究其下跌的原因，引爆點還是美國股市在上週二出現較大幅度下挫，那斯達克指數當天 (七月二十七日) 下跌 1.21%、費城半導體指數下跌 1.86%，因此我們可以發現台股仍然受到國際股市影響很大，理所當然不能忽略全球經濟龍頭美國的經濟狀況，誰掌握了美國經濟的脈動，就更容易在股市中提高勝率。

市場對於通膨的擔憂結束了嗎？

如果有在我們群組的投資朋友，上週五我就有提醒大家要關注美國在七月三十日所公布的美國個人消費支出 (PCE) 數據，該數據將會代表美國的通膨是否有失控的疑慮。

數據結果表明，美國六月 PCE 物價指數年增率為 4%，扣除掉食品及能源等波動較大的商品後，核心 PCE 物價指數年增率為 3.5%(圖一)，以水準值來看仍然相當高，但如同過去的專欄所述，我們在觀察總體經濟數據時，不能僅僅只看數據本身，還必須要將市場對於數據的預期也考慮進來。

我已將 PCE 這份報告的重要數據整理完，可以參考表一，紅字表示高於市場預期，綠字表示低於市場預期。

我們可以發現無論是個人所得或是個人支出都高於市場預期，即便是經歷過物價調整後的實質個人支出仍然優於市場預期。這代表美國的內需相當火熱，消費者收入提高後同時願意增加消費，形成經濟的正向循環，再次驗證了美國仍然在經濟復甦的道路上。

此外看到更多人在意的物價指數部分，無論是 PCE 物價指數還是核心 PCE 物價指數，都低於市場預期，某種程度上這是聯準會的勝利，因為過去三個月聯準會不斷強調「通膨是暫時性的現象」，市場一方面選擇相信聯準會的說詞，另一方面又擔憂通膨失控，陷入一種「矛盾」的狀態，數據公布後，通膨雖然仍然高漲，但並沒有如市場預期的這麼高，短期內市場對於通膨的擔憂應能獲得舒緩。

細項數據透露更多資訊

我在過去的節目以及文章中也不斷強調，數據不能只看大項目，細項才是整份報告的關鍵所在。

觀察本次 PCE 物價的驅動核心，有幾項值得投資朋友注意：

1. 汽車及零件 14.8%

2. 汽油能源 43.4%

3. 中古車 39.2%

4. 家用電器 11.7%

5. 飯店及汽車旅館 16.9%

6. 博弈 5.2%

上述項目其實都與過去一段時間我在群組裡分享的投資策略及標的相呼應，例如像是座車用二極體的朋程 (8255) 從 113 元上漲到最高 265.5 元，上漲幅度 134.4%，ADAS 解決方案供應商同致 (3552) 從 154 元上漲到 283 元，上漲幅度也高達 81.4%，因為經濟數據是所有分析的基本，卻是最難統整的部分，市場上願意研究總體經濟的投資朋友很少，但只要能掌握最即時的經濟脈動，就能在股市中無往不利。

來源：《理財周刊》1093 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》