世界級肯定！富邦金控四度蟬聯《財星(Fortune)》全球500大企業

富邦金控 (2881-TW) 再獲國際榮耀肯定！《財星 (Fortune)》雜誌本周最新公佈 2021 年全球 500 大企業 (Fortune Global 500) 排行榜，富邦金控自 2018 年起，已連續四年入榜，排名由第 403 名躍升至第 388 名，更是台灣唯一四度入榜的金控公司，顯見富邦金控耕耘國內外市場成績斐然。

除了亮眼的經營成果和績效，富邦金控長期投入公司治理、企業社會責任、金融創新及永續經營的卓越表現，已然躋身世界級標竿企業。

富邦金控董事長蔡明興表示，今 (2021) 年適逢集團六十周年，四度入榜《財星 (Fortune)》全球 500 大企業且排名持續精進是富邦金控重要的里程碑！富邦金控及旗下主要子公司擁有最完整多元的金融產品與服務，經營績效耀眼，位居市場領導地位。2020 年全年稅前淨利首度突破千億元大關、全年稅後淨利亦首次突破 900 億元，並連續十二年榮登台灣金控業每股盈餘獲利王，更連續兩年蟬聯《品牌金融 (Brand Finance)》全球 500 大最有價值品牌，卓著的經營成果深獲國際肯定。

美國《財星 (Fortune)》雜誌自 1995 年起，根據企業年度營收，評選全球 500 大企業 (Fortune Global 500)，為深受國際矚目的商業排行榜。今年台灣僅八家企業入榜，富邦金控四度蟬聯，排名躍升至第 388 名，亮眼成績有目共睹。

蔡明興表示，自 2020 年新冠肺炎疫情爆發以來，經濟危機隨之席捲全球，即使疫苗問世，變種病毒的威脅仍然嚴峻，世界各地面臨前所未有的恐慌與不確定性。為此，富邦金控積極落實風險管理，旗下各子公司仍維持優異穩健的表現，富邦人壽上半年稅後淨利達 657.06 億元已超越去年全年獲利，而富邦金控上半年稅前淨利更首度突破一千億元大關，持續創下歷史新高。

除深耕台灣市場，富邦金控亦擴大全球區域布局，富邦人壽於今年參與韓國現代人壽增資持股比例由原 62% 提高至 77%；台北富邦銀行雪梨辦事處也於 7 月底正式開業，新南向再添「澳」援。

追求經營績效之際，富邦金控亦持續深化永續經營 (ESG)，優異表現屢獲國際高度肯定，為台灣首家且唯一榮獲 CDP「氣候變遷」及「供應鏈溝通」雙評比「A 級最高榮譽」的金融業者，並獲得「MSCI ESG Ratings」人身保險類評等 AA 級、連續五年入選「MSCI 永續指數」成分股。

此外，富邦金亦連續四年入選「道瓊世界指數」成分股、連續五年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，連續十年獲《財資 (The Asset)》雜誌評選為「最佳 ESG 企業白金獎」。

富邦金更於今年發布金融業第一本 TCFD 報告書，並首次在 CSR 報告書中導入 SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標，展現領航氣候金融發展的決心，展望未來，富邦金控將持續以推動永續經營為企業重要使命，致力關注氣候變遷風險，持續實踐正向力量，為環境、為社會、為大眾成就更多可能。