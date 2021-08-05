【中信投信】中信中國高股息ETF 獲追加募集

中信中國高股息 ETF（00882）為國內首檔聚焦香港掛牌陸股的高股息 ETF，由於 7 月首次配息，單次配息率逾 4%，受市場投資人追捧，基金受益人數急增至 8.6 萬人，佔整體陸股 ETF 受益人逾 3 分之一；也就是說，每 3 位陸股 ETF 投資人，就有 1 人持有中信中國高股息 ETF（00882），此外也憑藉實質高配息成為今年市場上高股息 ETF 的最大黑馬。基金規模於 7 月單月急增 48 億，為此中信投信申請追加募集，並於 7 月 30 日獲准，額度為 195 億元。

中信中國高股息 ETF（00882）追蹤恒生中國高股息率指數，主要成分股為金融、地產、能源等族群，近期中國股市因非基本面因素而下跌，但對於長期領息的投資人而言，近期較低的股價有助提高股息率，目前指數股息率已高達 9.18%*，相對高於國內主要陸股指數的股息率。

中信中國高股息 ETF（00882）經理人葉松炫表示，全球經濟由於各國政府大興土木，強力推行基礎建設，加上市場資金浮濫，供應鏈壅塞推升終端產品價格，預期下半年通膨仍將持續揚升，有利地產、金融、能源等產業表現。

葉松炫指出，中國政府自去年出台「三條紅線」政策，主要是要降低產業之財務槓桿，長期而言，官方的監管有助於產業健全發展。雖然監管風險仍未消退，但不少地產股的股價淨值比為歷史上首次跌破 1，代表公司帳上資產高過市值，且三條紅線也有兩條達標，長期地產股的投資價值將愈發提升。

恒生中國高股息率指數的成分股中約 53% 企業註冊地為中國、台灣以外地區，適用海外所得達 100 萬元以上須申報，超過 670 萬則須課稅的稅制。對多數投資人來說，選擇該檔配息產品做為存股標的，可相對享有賦稅優勢。

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匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動，投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

本基金主要投資於新興市場，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。另本基金可能會因匯率變動、市場流動性變動等因素而蒙受虧損，故不適合無法承擔相關風險之投資人。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。因下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：

1. 基金可能受成本費用、投資組合價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。

2. 基金如持有期貨部位，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一而產生的追蹤偏離。

3. 基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。

基金上市 / 上櫃日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市 / 上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，各子基金上市 / 上櫃後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市 / 上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所所有關規定辦理。惟投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的各子基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

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