〈書摘〉不想落入買就套賣就漲、被當作韭菜收割的窘境……

不想落入買就套賣就漲、被當作韭菜收割的窘境……

散戶得這樣建立「主力思維」

為什麼散戶的動作總是慢市場一步？

市場中有無數的買家和賣家，都是以利益最大化（包含損失極小化）為目標而行動，都希望能夠低買高賣，但只有極少數的投資人可以買在最低點，大多數的投資人都是等到樂觀預測在市場扎根後，才開始進場。為何投資人的心理通常慢市場一步？我們可以從圖 1 看出端倪。

A－B：投資人大多對未來的行情感到悲觀，價格持續往下探底後觸底。

B－C：打底後出現進場機會，但因為市場處於半信半疑狀態，所以價格上漲的速度緩慢。

C－D：樂觀預測在投資人之間蔓延，上漲期待強化了趨勢，價格也急速上漲。

D－E：大多數的投資人相信股價會再創新高，沉浸在幸福感之中。但價格卻不如預期，從橫盤轉向暴跌。

圖 1 中，B－C 及 C－D 應該是比較容易理解的過程。但 A－B 及 D－E 之間，則是投資人心理和股價變化背離的狀況，為什麼會這樣呢？讓我們把每股盈餘變化加進去，就更能理解了。請見圖 2。

盲目從眾、先入為主的偏見，都是讓你淪為韭菜的原因

假設「每股盈餘」是這間企業的基本面，也就是公司資產的內在價值分析。股價會用金額展現企業的價值，但該價值會加上對未來的業績預測等不確定因素，所以各種相關的新聞、資訊或傳聞等，都會微妙的動搖投資人的行動心理。因此，各種念頭大多會使得股價偏離，股價有時會大幅背離基本面（此處指每股盈餘）。

一般來說，當每股盈餘減少時，股價容易下跌，反之則容易上漲。在圖 2 的 A1 可看到，股價相較於基本面是被低估的，到了 D 點則處於大幅高估的狀態。

買賣要成立才會有行情，當股價抵達 A1 後，覺得未來不會上漲的投資人會拋售，市場的供需平衡會傾向供過於求的狀況，因此會大幅拉低股價；而在快抵達 D 點的前夕，投資人的買單會湧現，使得市場偏向供不應求的局面，因此大幅推升了股價。

許多投資人會被支配市場的情緒牽著鼻子走，舉例來說，2000 年左右的「IT 類股買進就會漲，會漲所以買進」的風聲，就是很典型的從眾例子。當大家期待未來會續漲時，投資人的心理會出現偏見，眼中只會追著經濟擴張或企業營收成長等，會推升股價的利多消息，然後忽視當局的金融緊縮等利空消息，所以沒針對個股特別分析，就會做出在行情頭部大量買進的行動，也難怪讓自己淪為「韭菜」的命運。

從 K 線訊號看穿主力心理，建立贏家思維

這時你需要善用 K 線，讓自己以宏觀角度，冷靜看待市場。K 線是一種能客觀分析主力心理的工具，它能傳達出四個訊息：買賣方勢力、市場供需狀況、消息面出現後的市場反應，以及最重要的，投資人的心理變化。舉例來說，當你看到「盡頭線」，最好落袋為安。請見圖 3。

圖 3 盡頭線

上漲趨勢中噴了一根大陽線，隔週又收陽線，卻未更新最高價，顯示這種狀況的組合線型稱為「盡頭線」。無法更新高點代表買勢減弱，失望感會急速在投資人之間擴散。這時通常行情會開始轉跌，最好先停利出場。像這樣，只有懂得跟著趨勢買賣的投資人，才能成為市場贏家。

來源：樂金文化