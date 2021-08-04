志嘉正式更名「鉅陞國際開發」 品牌升級落實承諾

營建類股志嘉建設 (5529-TW) 正式更名為「鉅陞國際開發」，日前 (7/2) 召開董事會，推選褚學忠成為志嘉董事長。褚學忠董事長原為鉅陞建築團隊最大股權之經營者，董事長表示：「為精進品牌實力，今日注入團隊新血，以「鉅陞國際開發」上櫃更名，接受公開市場監督，為消費者帶來更踏實的保障，並以有感建築、專寵自住理念，持續不懈地為消費者理想宜居生活而努力；目前鉅陞仍與志嘉原團隊共同經營，未來一起努力把業績做出來」。

鉅陞建築團隊短短成軍四年，推案量逾 260 億元，並以「有感建築」領航規劃，在市場上有著名口碑；個案遍及台北、桃園、台中，其中最具代表性的個案「河藍灣」、「英倫花園」不但快速完銷，且去年底創下 10 星期完成交屋的紀錄；

另外，台中推案的有「敦富花園」、「東方博舍」「南青山系列」也都獲得不錯佳績，值得一提的是南青山案靠著市場口碑及客戶轉介紹，未開案即完銷，也是北部建商進軍台中最成功的，多項事件造成今日的傳奇。

然其幕後推手就是褚學忠董事長，踏入建築業近三十載，透過豐富的實務經驗，從自身居住及購屋經驗出發，組織完善的團隊，成立之初的原因，只是有感於房子是很多消費者可能一輩子買一次房，也是消費單價最高的物品，卻沒有得到等值的服務；就為了一個初衷「想為更多家庭創造圓滿」，一個堅持「創造良好的生活品質體驗」。

鉅陞建築團隊打造「ALL IN ONE」一條龍尊榮購屋服務，整合專業團隊解決消費者買房會碰到的所有問題，別人做不到的，鉅陞一次做到好。鉅陞建築團隊是從開發、規劃、興建、設計，到裝修、售服、保固全都一手包辦，各步驟都有專業人員掌握、集團內每個環節都能緊密扣連，貫徹居住本質、全程把關。

褚董事長指出，「鉅陞從不走簡單的路，後疫情時代國內外經濟情勢變化大，這個時代是屬於創新的世紀，要能與時俱進，需要洞察的眼光與開創的勇氣，未來將積極開發土地投資興建個案，不僅立足台北 ，布局台中，放眼新竹。鉅陞注入新團隊共同經營「鉅陞國際開發」，主要是考量強化品牌力，以更透明負責的制度，公開接受市場監督，對客戶來說對於上櫃建商信任度較高，對員工來說公司經營也能更加穩定。」想必以鉅陞建築團隊的實力，未來能在時代的浪潮中破浪前進，不斷成長壯大。

現在的志嘉今日正式更名「鉅陞國際開發」營建類股 (5529-TE)，以穩健前行 ‧ 共榮共好的理念繼續前行，因為想做得更好，所以願意做得更多；以嚴謹態度累積品牌厚實能量，持續精進，為城市、土地、居者創造三贏效益，用踏實的步伐實踐人們對家的夢想，不懈地為理想宜居生活而努力。「鉅陞國際開發」正式更名後，將構建更完善企業服務鏈及競爭優勢，對於消費者或投資者無疑是一項利多。