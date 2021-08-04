〈台股盤後〉電子三雄領軍、面板三虎反攻助威 收復月線

美股四大指數周二齊揚，激勵台股今 (4) 日同步走強，由電子三雄領軍電子權值股攻高，電子股成交比重拉升至 64%，面板三虎強勢反彈朝漲停價叩關，加上航運三雄穩盤助攻，指數開高震盪走高，終場上漲 70.13 點，收在 17623.89 點，收復月線，成交量約 3740.3 億元。

觀察電子權值股表現，台積電小漲 0.34%，收在 596 元；鴻海小漲 0.45%，收在 112 元；聯發科表現最強勁，漲幅達 1.28%，以 950 元作收；矽力 - KY 大漲逾半根停板，日月光投控、聯詠漲幅均超過 3%，聯電漲幅也超過 1.85%，站上 60.5 元。

面板三虎上演絕地大反攻，群創、彩晶盤中強攻漲停，友達也同步飆漲超過 9%。記憶體族群表現也相當強勢，華邦電、創見、威剛漲幅均超過 3%，旺宏、十銓也上漲逾 2%。

半導體族群今日全面點火，在法說會報佳音後，晶圓代工廠世界先進開盤即跳空漲停鎖死，改寫歷史新天價，矽晶圓廠環球晶也大漲超過 3%；IC 設計族群表現也不俗，倚強科、安國同步漲停，新唐也漲逾半根停板。

航運族群呈現價穩量縮，陽明上漲 2.38%，萬海、長榮漲幅均超過 1.7%，建新國際、遠雄港、中櫃也站穩盤上。

法人指出，現階段觀察台股成交量的角度與過去不同，先前 4000-5000 億的大量，主要來自貨櫃三雄的當沖量，3000 多億元的成交量能會否成為往後常態，有待觀察。