〈書摘〉離職吧！再撐也不會變好

別再被「公司是溫暖大家庭」的鬼話騙了！營運困難時，第一個資遣的就是你

受到疫情的影響，有許多企業已經開始撐不下去，紛紛出現了縮編或是倒閉的情形，因此有不少人在這波的疫情之下，失去了原本的工作。不過，在這些祭出裁員手段的公司中，相信有不少公司是在面試時，信誓旦旦說：「我們是大家庭」，卻在有困難時，就將員工像免洗筷一樣，用完即丟！

公司就像「家」一樣的悖論

一邊準備下班，一邊拿起角落的報紙翻看著，時間來到了晚上八點四十五分。即使這麼晚了，執行長還是緊繫著領帶，悄悄的晃了過來。

「你還沒有要回家吧？還沒要下班的話，到我辦公室來。」

晚上八點四十五分，早已超過下班時間，被叫進執行長辦公室的我，和昨天一樣，臉上被點燃了地獄之火，正體驗著火辣辣的灼熱。

「怎樣，昨天和我談完之後，有想好了嗎？」

「目前仍在構思中，再請執行長給我一點時間，我將人員和職務現況弄清楚後，就會立刻和您報告。」

話才剛說完，立刻傳來執行長不留顏面的恐怖咆哮。

「帶著五十分的組員，你想確認什麼狗屁員工和方向？就說做你自己想做的事就對了！你在這間公司沒有什麼想做的嗎？其實在你進公司前，我有好幾次都想再找你來談談，但想說你忙著玩就算了，現在還真是後悔啊！有如此好的學經歷，來公司就應該要立刻做點事，你以為有很多時間嗎？這樣下去，一年馬上就過去了，臭小子！」

平常老是將「員工是家人」這句話，掛在嘴邊的執行長，卻動不動就說自己的孩子們，只有五十分的水準，還藐視他們。到底世界上哪有做父母的，會這樣貶低自己的小孩，輕視他們還說他們毫無指望呢？至少，這個自稱自己是「爸爸」的人，即使孩子再差勁，也要努力教育輔導他們才是啊！說不定我的組員早就被貼上了「表現不良」的標籤，令人不禁感到惋惜。

剎那間，想起了其中一位組員說過的話。

「組長，我已經放棄這間公司的執行長和副總很久了。不管再怎麼用心，他們也不會想要理解你，只要提出新想法，都只會直接踐踏。」

也是，在這種人為首的公司工作，不管是誰，都會感到失敗和挫折，比起工作，這種高強度的「情緒勞務」，才讓人深感無力。一直打著「我們就像家人一樣」的口號，如果可以撤除該有多好。這種當日子變得難過，就將家人視如敝屣一樣丟掉的公司，員工大可不必總是配合只有表面的家人遊戲。家境變得艱難，也不會有拋棄家人的父母，公司不需要營造有如家人般，充滿感情和團結的氛圍，這種「花言巧語」，要懂得適可而止。

可惜的是，執行長的話還沒有說完。經歷了這麼久的團體生活，好像第一次感受到如此真實的挫敗感，感覺到自己即將被壓垮的恐懼，正悄悄的向我襲來。

「你就是太年輕，完全不行啦！如果是組長，應該要有『照我說的做！』這種氣勢，你卻在看人臉色。從你所謂的『溝通』這件事，就可以看出來了。要和程度相當的人才能溝通，程度差的人，你應該要教他們、去拉拔他們才對。像你這樣軟弱的放縱他們，總有一天被生吞活剝都不知道，等著看吧！如果不清楚要怎麼領導你的組員，就要想辦法去學，不然就來問我，不要什麼都不懂，還擺出組長的樣子，真要做大事的話，你還差得遠呢！出去！」

小龍蝦那樣的甲殼類，雖然沒有骨頭，但是有堅硬的外殼，所以一般的攻擊對牠們的身體不會造成傷害。但是這樣的牠們，也有特別脆弱的時候，也就是「成長期」。甲殼類生物長大時，會脫去堅硬的外殼，變成有如人體肌膚般稚嫩柔軟，然而再過一陣子，就好像什麼都沒發生過一樣，再度變得堅硬無比。此時的外殼，更能保護自己不會受到傷害。

假如我是甲殼類，現在一定處在「成長期」，執行長的一言一語是如此致命。一想到「傾聽組員意見後再進行調整」的方法，在上頭眼中竟然毫無意義，心情就久久難以平復。姑且不談執行長言語殘暴還帶有攻擊性，我要達到上司要求的這件事，終究是失敗了。我該拿我的組員怎麼辦呢？如果像執行長所說，我的組員真的工作能力很差，要做什麼才能拯救他們，並且走上執行長期待的路呢？聽到今天這番話之前，本來還想要回應執行長所說的：「我相信你可以帶領我們公司改變」、「不用擔心，不管想做什麼，現在立刻執行」，但是在這瞬間，我只想大叫：「隨他去吧！」

來源：樂金文化