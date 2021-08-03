融程電Q2 EPS 1.33元創單季高 上半年每股賺2.46元

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，稅後純益 0.96 億元，季增 17.5%、年增 66.9%，每股純益 1.33 元，創單季新高；上半年稅後純益 1.78 億元，年增 61.6%，每股純益 2.46 元。

融程電第二季營收 6.11 億元，季增 4.5%、年增 64.5%；毛利率 34.3%，持平前季、年減 4.2 個百分點；營益率 17.6%，季減 0.2 個百分點、年增 1.1 個百分點、稅後純益 0.96 億元，季增 17.5%、年增 66.9%，每股純益 1.33 元。

融程電上半年營收 11.96 億元，年增 65.8%、毛利率 34.3%，年減 4.3 個百分點、營益率 17.7%，年增 1.3 個百分點，稅後純益 1.78 億元，年增 61.6%，每股純益 2.46 元。

融程電表示，第二季在車檢、倉儲物流、醫療保健訂單持續挹注下，訂單需求維持強勁，雖然面臨供應鏈吃緊干擾，但毛利率仍維持第一季水準，在營收規模放大下，獲利也再度改寫單季新高。

融程電指出，下半年訂單能見度維持良好，預期今年營收將可望逐季成長，且全年目標維持毛利率在不低於 34% 的水準，下半年營運展望樂觀。

此外，融程電近期也拿下全球車檢設備龍頭車檢平板訂單，明年正式出貨，加上先前取得之全球醫療器材大廠平板訂單也將在明年起大量出貨，營運表現估持續向上。