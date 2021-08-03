中鴻Q2純益季增3成 EPS 1.59元 上半年每股賺2.77元

鋼鐵廠中鴻 (2014-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，稅後純益 22.81 億元，季增 34.2%、每股純益 1.59 元，較去年同期虧轉盈，並改寫合併報表來的新高；稅後純益 39.81 億元、每股純益 2.77 元。

中鴻第二季營收 133.97 億元，季增 22.2%、年增 70.6%；毛利率 15.8%，季減 2.2 個百分點、營益率 13.9%、季減 2.1 個百分點，均較去年同期負轉正；稅後純益 22.81 億元，季增 34.2%、每股純益 1.59 元，較去年同期虧轉盈。

中鴻上半年營收 242.28 億元，年增 35%、毛利率 16.8%，年增 15.7 個百分點、營益率 14.9%，較去年同期負轉正、稅後純益 39.81 億元、每股純益 2.77 元，也較去年同期虧損大幅好轉。

中鴻受惠上半年鋼市穩步向上，但因為開始反應高價庫存，導致毛利率下滑，但在整體營收規模放大下，本業獲利續揚，加上處分轉投資燁聯 (9957-TW) 持股，業外獲利也跳增至 4.02 億元，推升稅後純益續創高。

展望第三季，中鴻表示，由於持續反應高價原料成本，毛利率仍面臨壓力，但目前每月接單出貨維持 18 萬噸，內外銷鋼價持穩、在量價維持高檔水準下，營收以及本業獲利仍有向上空間。