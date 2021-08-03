瑜珈也能瘦身？每天進行7個瑜珈體位比劇烈運動更有助雕塑身形

練瑜珈可以幫助瘦身嗎？一般人的觀念瑜珈能有效的提升柔軟度及放鬆心靈，對於減重瘦身方面則較傾向於進行中高強度的運動訓練；然而，瑜珈裡有許多的體位訓練動作，都可幫助身體強化核心肌群並緩解因久坐造成的肥胖外，還能透過這些正確的訓練消耗大量的卡路里，另外，選擇正確的訓練體位也可增強身體的肌力、柔軟度、平衡性及肌耐力，讓妳的身形曲線變的更加完美。現在不如就跟著下列 7 個能瘦身的體位法一同練起來吧！

瑜珈也能瘦身？每天進行 7 個瑜珈體位比劇烈運動更有助雕塑身形

1. 站姿椅式

https://youtu.be/0FxWRAJht6k

步驟 1：雙腳稍微分開站立，維持身體站姿。

步驟 2：雙手向前伸直，掌心向下肘部不彎曲。

步驟 3：彎曲膝蓋並將骨盆向下坐，就如同坐在椅子上一樣。

步驟 4：接著將手舉過頭頂，使指尖指向天花板。

步驟 5：拉長背部向前看，試著在這個位置保持放鬆。

步驟 6：暫停片刻，在這位置進行吸氣和呼氣。

2. 三角式

https://youtu.be/S6gB0QHbWFE

步驟 1：雙腿分開約 60cm 維持站姿。

步驟 2：吸氣，將雙手向兩側抬起與肩膀成一直線，你的手應該與地面平行且手掌朝下。

步驟 3：呼氣，將軀幹向右彎曲然後從臀部轉動，並讓右手向下觸碰右腳。

步驟 4：將左手抬向天花板並向上看。

步驟 5：保持這個姿勢約 10-20 秒，然後回到起點，且於另一側重複相同的操作。

3. 戰士二式

https://youtu.be/yxNtoOJ9500

步驟 1：雙腳分開與臀部同寬，雙臂放在身體兩側。

步驟 2：呼氣，並向右邁出一大步。

步驟 3：將右腳趾向外轉動，膝蓋彎曲成 90 度角。

步驟 4：左腳向內轉 15 度，左腳的腳後跟應與右腳的中心對齊。

步驟 5：將雙臂向側面抬起使它們與肩同高，這時掌心應該朝下。

步驟 6：在這個位置做幾次深呼吸，然後把頭轉向右邊，盡可能地輕輕地把骨盆向下推。

步驟 7：暫停幾秒鐘，然後回到起始位置；在另一側重複相同的操作。

4. 弓式

https://youtu.be/4P2mYcOGxbU

步驟 1：採用俯臥姿勢，將雙腳分開與臀部同寬，雙臂放在身體兩側。

步驟 2：向上彎曲膝蓋，讓腳後跟朝臀部位置接近。

步驟 3：接著雙手抓住雙腿的腳踝。

步驟 4：吸氣，將胸部和腿部慢慢抬離地面。

步驟 5：保持臉部朝上，盡可能多地拉動雙腿。這時身體應該像弓一樣緊繃。

步驟 6：維持這個動作並做 4-5 次呼吸，然後回到起始位置。

5. 橋式

https://youtu.be/g78vfuC4QBI

步驟 1：採用仰臥姿勢，並將膝蓋彎曲讓雙腳掌放於地板，這時，腿應該稍微分開，而手臂放於身體兩側。

步驟 2：讓腳掌踩穩地面，接著吸氣並將臀部慢慢向上抬起，使背部離開地面。

步驟 3：同時，維持肩膀和手臂緊靠於地面，並適時抬高胸部。

步驟 4：運用腿部和臀部肌肉力量，將臀部盡量的抬高。

步驟 5：保持這個姿勢並進行 4-8 次呼吸，然後回到起始姿勢。

6. 眼鏡蛇式

https://youtu.be/fOdrW7nf9gw

步驟 1：身體俯臥於地面，雙腳併攏雙手平放於身體兩側掌心朝上。

步驟 2：將額頭平放在地上。

步驟 3：將雙手放在肩膀下方手掌朝下放於胸部處，保持手肘靠近身體，抬頭眼睛朝前方看。

步驟 4：接著吸氣，並從頭部開始漸漸抬起上半身，直到上半身離開地面。

步驟 5：呼氣，並保持這個姿勢進行幾次呼吸後，再回到起始姿勢。

7. 船式

https://youtu.be/8KsyQvwi85Q

步驟 1：背部挺直坐在墊子上，將膝蓋彎曲，使雙腳平穩的放於地面上。

步驟 2：讓重心放置於臀部處，接著將雙腳稍微抬離地面，使小腿與地面呈現平行。

步驟 3：上半身略微向後傾斜，維持背部直挺，並將雙手放於膝蓋旁掌心朝內。

步驟 4：過程中運用核心力量保持身體直立，使上半身與腿部呈現 V 形。

步驟 5：收緊核心肌肉並進行幾次呼吸後，再回到起始姿勢。

資料參考／yogajournal、yogabasics

責任編輯／David

來源：《運動星球》8 月

更多精彩內容請至《運動星球》