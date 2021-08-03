三高、心血管病容易找上兩種體質！少甜膩、多運動遠離痰濕血瘀

文／早安健康編輯部

國內多位名人如豬哥亮、李國修與汪笨湖等人都是因為大腸癌離世，這個已多年名列前茅的癌症，為什麼這麼奪命？

先瞭解一下大腸的日常。大腸具備了兩種功能：一是人體消化吸收的最後階段，二是糞便形成的地方。它存放了人體無法吸收的食物殘渣等廢棄物，所以當糞便無法順利排出，就像隨身攜帶垃圾廚餘，一旦便秘、排不出糞便，就會被認為是在累積體內毒素。而便秘、排便不乾淨都被視為是大腸癌的危險訊號。

中醫師看法：

* 大腸癌可能成因與體質：濕、熱夾瘀，體內濕氣無法代謝

* 如何避免：少吃冰冷與燒烤油炸，養好脾胃等消化系統

這種體質久坐不動的上班族最多

痰濕君：寒、痰、濕讓身體太沉重

體質特徵：主因為水分代謝失常，使得過多的水、痰等停滯在體內，以肥胖者最常見（肥人多痰），喜歡甜食、寒冷食物、嗜睡

常見症狀：頭腦昏沉，覺得身體很沉重，體內廢物無法排出，容易有關節腫脹、水腫，大便軟或是腹瀉、尿清量多，易長濕疹但皮膚不會發紅等症狀。

常見疾病：三高、中風、頭皮油膩搔養、脂肪瘤、子宮肌瘤

如何改善：少吃甜膩食物，會積久成痰。照顧好脾（忌暴飲暴食）、改善代謝功能（維持健康體重），痰濕就不會來打擾你

糖尿病與高血脂最愛血瘀質的人

糖尿病與高血脂是三高裡的好兄弟，其中糖尿病是慢性病之王，雖不會有立即的危險，但洗腎、眼睛相關疾病與心臟病都與它緊緊相連。

糖尿病急速竄升為世界十大死因之一，其中很重要的原因是高血糖。血糖過高會造成血管阻塞，高血壓、高血脂也都與它脫離不了關係。糖尿病可怕之處是在於它的併發症，台灣一半以上的洗腎人口都是因為糖尿病造成的。而高血脂的盛行率也已超過 20%，每 5 個人就有一人有高血脂的問題。高血脂是腦中風、心血管疾病與動脈瘤的主因。

中醫師看法：

* 糖尿病可能成因與體質：虛熱、痰濕、血瘀質的人最容易得糖尿病。糖尿病先天的因素占很大比例，一樣吃甜食，有人沒事、有人就高血糖。

血瘀哥：道路阻塞、氣滯血瘀

體質特徵：血液循環差、遲緩不順暢，男女皆有，面色偏暗、皮膚粗糙，個性較為內向，總是高興不起來

常見症狀：身體容易有瘀青、息肉、腫塊、女性月經有血塊，以及莫名的疼痛

常見疾病：癌症、冠心病、皮下瘀斑、靜脈曲張

如何改善：快樂是一種選擇，少一點煩惱、多一點運動，以幫助氣血順暢，強度不宜太大

為什麼夏天吃冰會更上火

吃冰的下去會有幾個影響，首先是鼻腔黏膜因此先受寒、血管收縮腫脹，造成鼻塞打噴涕等問題。接著是胃部有很多血管、自律神經，冰的東西會刺激這些地方，就會造成胃痛、消化不良，蠕動變差。一旦吃了冰品或冰飲讓身體降溫，身體會自動調節回來正常的溫度，但可能不小心調更高，所有這就是為何有人吃了冰會更上火、更口乾舌燥的原因！此外冰飲比冰品更不好，因為冰品還會在口中齟嚼融化降溫，但冰飲一口就灌進身體，傷害其實更大！

原文引自：除濕通血路 2 招自救！不讓痰濕瘀毒招來高血脂、糖尿病、大腸癌

來源：《早安健康》8 月號

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