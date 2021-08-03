氣血虛常有關節炎、燥熱易盜汗得甲亢！三種體質常見特徵、疾病一次看

文／早安健康編輯部

你是氣虛姐還是血瘀哥？雖人一出生我們在性別、基因上就註定了天生的體質，但後天的影響更大，如果連續爆吃一週的麻辣鍋，你可能就從原本的體質變燥熱，連性格也可能大為改變。體質不穩定，最容易生病。台灣常見五種體質各有最愛的疾病。

忍、撐、恨，害妳氣到得乳癌

被稱為「金元四大醫學家」之一的朱震亨（又名朱丹溪），曾提到一個案例，可能是中醫歷史上第一個乳癌的故事：「婦人不得於夫，不得於舅姑，憂愁鬱遏，時日積累，脾氣消沮，肝氣橫逆，遂成隱核，如鱉棋子，不痛不癢，十數年後，方為瘡陷，名曰乳岩（癌）。」他認為長期的憂愁抑鬱，引致臟腑之間的不平衡正是乳癌的成因。

中醫典籍中起初並沒有「癌」這個字，是經後人按症狀比對後才有的定義，直到宋朝《衛濟寶書》中第一次有詳細記載癌症等外科療法。古代憂愁的婦人容易得乳癌，換成現代也一樣。中醫師楊世敏也在《致中和》一書中提到，女性癌症生成的三部曲多半是「忍、撐、恨」。忍，是讓身體內在物質不斷消耗，恨氣怒氣會讓肝氣鬱結、陰陽失調，最後造成痰濁、脂膜、血瘀，正是癌症最愛的體質。

氣鬱姐：情緒失調、緊張焦慮

體質特徵：長期精神抑鬱、壓力過大，造成身心失衡，常見於高瘦的人。

常見症狀：容易焦慮、憂鬱、緊張、壓力大常嘆氣、胸悶、煩燥睡不好

常見疾病：便秘、腹瀉、女性經痛、憂鬱症、失眠、癌症

如何改善：不要把自己逼得太緊，喚醒心中的小太陽，轉化不開心的情緒、宜動不宜靜，多參與群體活動，當精神愉悅時、氣血就會順暢

雙虛小姐：氣虛、血虛的冷底型

體質特徵：身體功能低下、能量不足，最明顯的特色就是怕冷，台灣俗稱「冷底」的大概就是這一型。通常身形矮小、消瘦的人居多。

常見症狀：精神不振、疲倦無力、臉色蒼白、畏寒怕冷、四肢冰涼、容易感冒。尿液次數多且色清，大便較軟或易腹瀉。

常見疾病：關節炎、咳嗽、哮喘、慢性腸炎、陽萎、經痛

如何改善：勞則氣耗，氣虛體質的人不宜過度勞力或勞神，避免過度緊張，要保持平和的心態。冬季要保暖，頭暖、背暖、腳暖，運動方面宜柔軟緩和，才會增氣不傷氣。

燥熱先生：臟腑上火、缺水又火災

體質特徵：熬夜、在高溫環境工作或長吃燥熱上火的食物，常見於乾瘦的人身上（瘦人多火）。

常見症狀：煩燥易怒、臉紅發熱、流汗多，容易口臭、覺得口渴。尿液少且呈深褐色，大便乾硬。

常見疾病：便祕、口瘡、甲狀腺亢進、盜汗、躁鬱症等等

如何改善：少吃辛辣物與火鍋，喝水需小口飲、慢慢喝讓身體吸收。要安神定志、舒緩情志、預遇事不慌、冷靜沉著，少與人爭執，也不要參加有輸贏的活動。

原文引自：氣到得乳癌、瘀血成腫瘤！3 部曲揮別癌症、甲亢最愛的體質

來源：《早安健康》8 月號

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