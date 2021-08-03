台股驚驚漲守穩17500點 三大法人買超15.49億元

美股那指、費半周一收漲，台股今 (3) 日一路在平盤震盪，忽漲忽跌，晶圓雙雄奮力撐盤，航運股陷多空拉鋸，不過，終場前大量買盤湧入聯電及台塑集團等權值股，帶動指數急拉，上漲 50 點，收全場最高 17553 點，三大法人合計買超 15.49 億元。

加權指數成交值萎縮至 4000 億元以下，為近 2 個月來最低量。觀察籌碼動向，外資昨天大買 245 億元後，今天加碼買超 9.5 億元；投信仍賣超 3.97 億元；自營商與外資同調，買超 10.07 億元。三大法人合計買超 15.49 億元。

權王台積電今天力守在盤上，終場上漲 0.6%，收 594 元；聯電積極擴產，斥資 61.5 億元向亞翔購買一批廠務設備，今日股價開低走高，終場漲逾 3%，收 59.4 元；不過，大立光、鴻海、廣達、國巨、矽力 - KY 等電子權值股，均震盪走跌。

航運股方面，根據美國航運法規定，美國 FMC 無權限干涉國際海運費率漲跌，獲業界正面解讀，不過，航運股今天走勢分歧，長榮在多空激戰下，終場翻黑作收，陽明則獲多頭青睞，勁揚逾 5%，萬海跌逾 1%。台驊投控、榮運、中航、宅配通等多檔，今天賣壓相對沉重。

LME 銅價自 7 月下旬開始走揚，攀上近 1 個多月高點，第一銅股價一度亮燈漲停，終場強彈半根停板，電線電纜相關個股紛紛轉強，華新大漲 5%，大亞、華榮、宏泰、億泰、榮星也都上漲 2-4%，買氣暢旺。

蘋果下半年即將推出新款 MacBook pro，可望採用 Mini LED 技術，LED 廠再掀起話題，雖然龍頭廠富采開高走低，下跌近 1% 作收，但華興、宏齊獲得買盤青睞，連袂亮燈漲停，光磊、億光、鼎元、一詮上漲 2-4%，買氣熱絡。