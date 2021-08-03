國壽挺紓困二部曲 「貸」在家2%優利輕鬆借

新冠肺炎疫情雖有趨緩之勢，但保戶面對資金需求的壓力仍在，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽繼 7 月起提供經濟弱勢者 1.28%、最高 10 萬、為期三年的超低借款利率優惠；宣布再加碼擴及經濟上有「急需資金需求」的保戶，提出紓困二部曲，提供 2% 的保單借款。

國泰人壽表示，此保單借款不限經濟弱勢族群，只要保戶擁有可保單借款的新台幣保單，待在家裡動動手指，使用指定的保單借款管道，不需冒著染疫的風險出門，便可輕鬆借款完成，同時也享有 2% 的保單借款利率優惠，可緩解保戶經濟上的壓力。

「貸在家」保單借款只要在 9 月底前，不論新舊保戶，都可透過二種零接觸的借款管道，首先，保戶可透過國泰人壽 APP 或官網會員專區進行保單借款，只需加入國泰人壽會員並申請網路服務資格，即可使用國泰人壽 APP 或官網會員借款，不僅自主性高、隱密性強且撥款快速；第二，保戶亦可透過國泰人壽首創的 CVX 遠距服務平台，由服務人員協助保戶辦理保單借款。

不過，總借款金額有限制，超過專案開始日的前一日總借款金額的部分，以 2% 優惠利率至 2021 年 10 月 15 日止。例如 2021 年 8 月 3 日總借款金額為 30 萬元，其中先前已申辦紓困借款金額為 10 萬元，則扣除 10 萬元後，在專案期間總借款金額超過 20 萬元部份才享有 2% 優惠，因此越早借款，可享有的優惠期間越長。國泰人壽提醒，保單借款主要為應急，不適合用來理財。